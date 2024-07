La tristeza de la madre de Loan, a un mes de la desaparición: "Quiero tener a mi hijo acá"

María Noguera, mamá del chiquito, recibió el apoyo de una caravana que unió Goya con 9 de Julio, a la que sumó gente de otras localidades correntinas para exigir la aparición del nene.

A un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, una caravana unió las localidades correntinas de Goya y 9 de Julio para mostrar su apoyo a la familia y exigir a las autoridades la aparición del menor. En ese marco, María Noguera, su mamá, se quebró ante las cámaras y pidió: "A quienes lo tienen quiero que me lo devuelvan, que lo traigan acá". "No sé qué decir, hoy hace un mes que mi hijo no está conmigo, no puede ser, quiero que vuelva. Estoy haciendo fuerza", planteó la mujer ante las cámaras. "Quiero que las autoridades trabajen, quiero encontrar a mi hijo. Todos los días rezo, quiero tenerlo acá", agregó, entre sollozos. "A quienes lo tienen quiero que me lo devuelvan, que lo traigan acá", pidió, en medio del dolor. Una mujer que se acercó a manifestarle su apoyo a María criticó al gobernador Gustavo Valdés. "Le queda muy grande la investidura, porque no tuvo humanidad para venir a dar la cara. Que se ponga la mano en el corazón, que saque a la gente corrupta, porque por eso dejaron el camino libre para que se llevaran a Loan", señaló.