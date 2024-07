Las autoridades de Pensilvania revelaron la identidad de la persona que murió durante el atentado contra Trump

El gobernador Josh Shapiro dijo que Corey Comperatore, bombero y padre de dos hijos, murió como un “héroe”: “Se lanzó sobre su familia para protegerlos”.

La persona que murió en el ataque contra el ex presidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) en un mitin que ofreció la tarde del sábado en Pensilvania fue identificado como Corey Comperatore, un bombero y padre de dos hijas.

En una rueda de prensa, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dio a conocer la identidad de la víctima, un ávido partidario del ex mandatario republicano.

“Corey murió como un héroe. Se lanzó sobre su familia para protegerlos anoche”, dijo el gobernador.

El gobernador también ordenó que las banderas ondearan a media asta en honor a Comperatore.

Shapiro indicó que Comperatore, simpatizante de Trump, recibió un disparo mientras protegía a su familia de la ráfaga inicial efectuada por el tirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, muerto después por los disparos efectuados por el Servicio Secreto. Un funcionario del FBI dijo que los investigadores aún no habían determinado el motivo.

Otras dos personas han resultado heridas por los disparos efectuados por Crooks y se encuentran ahora mismo hospitalizadas en estado crítico, según confirmó el gobernador.

Atentado Donald Trump

Los agentes del Servicio Secreto mataron a tiros a Crooks. El pistolero atacó desde una posición elevada fuera del lugar de concentración en una feria agrícola en Butler, dijo la agencia.

Comperatore murió y dos espectadores resultaron gravemente heridos, según las autoridades. Todos fueron identificados como hombres.

Las autoridades dijeron a The Associated Press que se encontraron materiales para fabricar bombas dentro del vehículo del sospechoso del tiroteo en el mitin de Trump. También se encontraron materiales para fabricar bombas en su casa. Los dos funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente los detalles de la investigación y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Los investigadores creen que el arma que utilizó Crooks fue comprada por su padre hace al menos seis meses, dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes federales todavía están trabajando para entender cuándo y cómo su hijo obtuvo el arma y para reunir información adicional sobre Crooks, según los funcionarios.

Las inclinaciones políticas de Crooks no quedaron claras de inmediato. Los registros muestran que Crooks estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero los informes federales de financiación de campañas también muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente Joe Biden asumió el cargo.

Las autoridades dijeron a los periodistas que Crooks no llevaba identificación, por lo que estaban usando ADN y otros métodos para confirmar su identidad. Las fuerzas del orden recuperaron un rifle tipo AR en el lugar, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la investigación.