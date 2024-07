Inseguridad: Kicillof ni “pudió” ni habla

Una hora después del crimen de Bastian, justo a la vuelta, les robaron todo a dos chicos que salían de la misma escuelita: los dejaron desnudos.

Bastian Escalante tenía 10 años. Salía de jugar al fútbol en la escuelita del barrio, quedó en medio de un tiroteo, murió de un balazo. Fue en Wilde, el miércoles pasado. Podría haber sido en cualquier otro lugar del Conurbano bonaerense. Fue Bastian, podría haber sido cualquiera. “Tierra de nadie” y “Nadie está a salvo” son las expresiones más frecuentes y reiteradas cuando los vecinos de cualquier rincón del GBA dan testimonio, lamentablemente a diario, de lo que es la vida en los dominios que gobierna Axel Kicillof.

Las estadísticas les dan la razón: como informó Clarín, en el Gran Buenos Aires hay en promedio tres crímenes violentos cada 48 horas. Son datos oficiales del informe anual que realiza la Procuración General de la Suprema Corte y se refiere a 2023, sobre las denuncias penales que llegan a las fiscalías distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires. En la treintena de municipios que rodean a la Capital Federal, incluida La Plata, hubo un 15% más de víctimas respecto del año anterior. Los asesinatos llegaron a un total de 606.

El año no arrancó con mejores perspectivas: en 34 días hubo 10 crímenes cometidos durante robos. La mayoría fue en el Conurbano; nueve de ellos, en la segunda quincena de enero. La mitad, para robar un auto o una moto.

Tienen razón los vecinos cuando afirman que “nadie está a salvo” y que “le puede tocar a cualquiera”. Bastian y sus 10 años no fueron una excepción. Entre las víctimas inaugurales de 2024 está Uma Aguilera, un año más chica que el nene muerto en Wilde, hija de un custodio de Patricia Bullrich, asesinada de un balazo en un intento de robo del auto de su padre, en Villa Centenario, Lomas de Zamora.

Jennifer Campos tenía 13 años cuando un tiro en el pecho acabó con su vida. Fue en una entradera en su casa de Virrey del Pino, La Matanza. Los asaltantes le exigían dinero al papá de Jennifer, su madre les entregó todos los ahorros, pero querían más. Hubo un forcejeo y la chica se interpuso. El auto en el que escaparon los ladrones había sido usado ya en nueve entraderas.

Dieciséis años apenas vivió Nicolás Riccardi. Estaba trabajando para juntar plata para las vacaciones, pero no pudo ser. Volvía caminando de un cumpleaños con dos amigos cuando tres ladrones quisieron asaltarlos, en Chascomús. A Nicolás le pegaron en la cabeza y con el rayo de una rueda de moto le asestaron la herida fatal. En la mochila apenas llevaba un buzo.

El 9 de agosto del año pasado, Morena Domínguez fue asesinada en Villa Diamante, Lanús Oeste, por dos motochorros para robarle la mochila con los útiles y un celular. La golpearon brutalmente en el estómago, cayó al piso, la arrastraron y golpeó la cabeza. Era las 7.25 de la mañana y estaba esperando para entrar al colegio. Tenía 11 años. Según dijeron mamás que estaban en la puerta de la escuela, la ambulancia tardó cuarenta minutos, y la policía, treinta.

Demoras y quejas tan reiteradas en todos los casos como el reclamo de que “por favor, que esto no se repita” en marchas, movilizaciones y velatorios, no importa le edad, el género, el oficio, la profesión o la procedencia de las víctimas. La inseguridad no hace distingos.

Sin embargo, de la inseguridad no se habla. No habla el gobernador Axel Kicillof, el del furcio memorable de “no se pudió”, aunque la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente. Aunque lleva cinco años en el cargo. Aunque se multiplican las rejas, las alarmas, los chats de alerta de vecinos. Aunque se sabe que nada alcanza, que nada es suficiente, que la muerte acecha en cada esquina. Aunque los muertos tengan 10, 11, 14 años. Aunque impiadosamente el futuro muera asesinado.