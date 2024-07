"Según su ideología el gobierno no debería intervenir, pero si no lo hace se les desbanda el mercado"

Así lo consideró en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados en relación al anuncio del Gobierno Nacional de que intervendrá el mercado del dólar contado con liqui.

Este lunes, Osvaldo Granados analizó lo que depara la semana en materia política y económica, con la noticia de que el Gobierno Nacional intervendrá el mercado del dólar CCL para bajar la brecha con el oficial.

Anticipó que "el mercado va a abrir diferente. Al intervenir, hoy no creo que la brecha suba más, pero es interesante seguir de cerca esta intervención porque de alguna forma están haciendo algo que según su ideología no deberían hacer pero si no lo hacen se les desbanda el mercado".

"Hay algo que se tiene que resolver en las próximas 48 horas. En Río Negro quieren la fábrica de gas licuado que va a dar trabajo a cerca de 25 mil personas, pero para aceptar esa empresa, había que adherir al RIGI. El gobernador de Río Negro dijo que si, el intendente de Bahía Blanca también, pero Kicillof no lo aceptó. Entonces me pregunto si debe decidir de acuerdo a la ideología o a lo que le conviene a la provincia. El gobernador de Río Negro dijo entonces que la posición dogmática de Kicillof lo ayuda mucho".

Granados recordó una declaración de Arturo Frondizi en relación con esta disyuntiva cuando, obligado a tomar decisiones opuestas a su línea de pensamiento, expresó que "es más importante desarrollar el país que mi ideología".

"Creo que a veces hay que optar. empezar a pensar en lo que le conviene al país, porque a lo largo de la historia esta disyuntiva se planteó muchas veces", dijo finalmente.