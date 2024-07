“Hacete la desmayada…”: la hazaña de un santiagueño para ingresar a la final de la Copa América

Albano Quique Tarchini viajó para ver a la Selección Argentina y vivió en primera persona los incidentes en la previa. “Uno piensa que está en un país de primer mundo y que pase esto sorprende muchísimo”, expresó al relatar su experiencia.

Miami, Estados Unidos | En diálogo con Radio Panorama, el santiagueño Albano Quique Tarchini contó los detalles de la odisea que le tocó vivir -al igual que a miles de hinchas- para ingresar al estadio y ver la final de la Copa América entre Argentina y Colombia.

"Estoy desconcertado, no entiendo, uno piensa que está en un país de primer mundo y que haya pasado todo eso sorprende muchísimo", afirmó y agregó: “Fuimos temprano y sin embargo ocurrió todo eso que no podíamos creer. Llegamos y no se entendía nada. Todo fue muy desorganizado, no había controles”.

El procedimiento para ingresar al estadio consistía en escanear el código QR de la entrada con el teléfono frente a un poste con un sensor. Sin embargo, la falta de seguridad y organización permitió que entre 5 y 7 mil personas ingresaran sin entradas. "No hubo respaldo de la seguridad", lamentó Tarchini.

A las 16:30 (hora argentina), los portones se cerraron, dejando a numerosos hinchas afuera. En un momento de desesperación, Tarchini y un amigo que conoció en el país norteamericano idearon un plan. "Le dijimos a una señora ‘hacete la desmayada sino no pasamos más... se tiró al suelo, la levantamos y así pasamos. Esto ocurrió minutos antes, al borde del inicio del partido”, recordó.

La situación se tornaba cada vez más tensa, con la multitud presionando para entrar. "Avisamos de gente que estaba mal y nos respondieron, sin importar si ingresamos o no, que ya se había llamado a una ambulancia", señaló el santiagueño.

Finalmente, lograron ingresar al estadio con la ayuda de la señora que fingió desmayarse. "Un señor de control, al parecer latino, nos dijo: ‘Estos no entienden nada de futbol’", comentó. Una vez dentro, se ubicaron en la tribuna y disfrutaron del partido, aunque la salida fue otro descontrol.

Albano Quique Tarchini

Sobre el partido, Tarchini comentó: “En la tribuna hablas con otros hinchas y sacas conclusiones”. Además, reveló que cuando Messi fue sustituido, la mayoría de los hinchas no se pusieron tristes, ya que sabían que físicamente no estaba al 100%.

A pesar de los incidentes, Tarchini valoró la experiencia de haber visto a la Selección. “Fueron años hermosos de disfrutar a estos muchachos y al número 1 de nuestro lado”, cerró.