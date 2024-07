Cuánto cobró Shakira por su show en la final de Copa América

La cantante colombiana brindó un imponente show en el entretiempo del partido, el cual duró 26 minutos debido a las fallas en la organización.

Luego de los graves incidentes que hubo en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami y de posponer por varios minutos el partido, Shakira dio su recital en el entretiempo. Si bien esta decisión de la Conmebol generó varias opiniones divididas, ya que este tipo de cosas no son tradicionales de la Copa América, la cantante colombiana interpretó algunos de sus temas más conocidos.

El show comenzó con la famosa canción Hips don’t lie, después cantó Te Felicito y más tarde, promocionó un tema. “¿Cómo están colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche”, expresó la artista oriunda de Barranquilla.

En el recital hubo otros detalles más que no pasaron por alto como, por ejemplo: que la presentación estuvo a cargo de Michael Buffer, locutor famoso del boxeo internacional muy conocido por su muletilla Let’s get ready to rumble.

Shakira cantó tres temas y se mantuvo a tiempo. Sin embargo, la pésima organización que hubo durante toda la final de la Copa América hizo que el entretiempo dure 26 minutos. Otra falla garrafal que se suma a los incidentes en los ingresos del estadio.

La idea inicial de la organización era que el recital no dure más de 7 minutos, porque tenían que retirar las escenografías para que se reanude el juego. En cuanto al dinero, se calcula que la cantante colombiana cobró 2.000.000 de dólares.

Fuente: TN