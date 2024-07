Video: el dramático pedido de uno de los hermanos de Loan

El joven grabó un video en el que cuenta cuánto necesita a su hermano de cinco años y cómo su familia lo extraña. “Ya son muchos días”, lamentó.

José, uno de los hermanos de Loan Danilo Peña, grabó un video de un minuto en el que cuenta cuánto lo necesita y cómo su familia extraña al nene de cinco años.

“Si me estás viendo, por favor devolveme a mi hermanito. Lo estamos necesitando, son muchos días. Sé que él no está bien, está necesitando de su mamá, a su papá y sus juguetes”, dijo.

De la misma manera, visiblemente conmovido, sumó: “Quiero que me des una señal de dónde puedo ir a buscarlo o encontrarlo. Por favor, si alguien lo ve que me avise o haga un llamado. Que esto no se tarde más. Espero una vuelta a casa de mi hermanito”.