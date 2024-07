Desde el Gobierno argumentaron que la iniciativa ayudará a juzgar a los supuestos responsables del atentado a la AMIA.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de juicio en ausencia que busca modificar el Código Procesal Penal, aprobado por Ley Nº 23.984, y el Código Procesal Penal Federal, para poder juzgar a imputados que no se encuentran presente en el proceso. El proyecto había sido anunciado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich la semana pasada en una conferencia en la que argumentaron que la iniciativa ayudará a juzgar a los supuestos responsables del atentado a la AMIA. "La regulación actual del proceso penal no admite arribar a una decisión definitiva si el imputado se encuentra ausente. Esto es particularmente problemático en casos de graves violaciones a los derechos humanos ante los cuales la sociedad tiene un interés legítimo e irrenunciable en conocer la verdad", se plantea en los fundamentos del proyecto. "Permitir el juicio en ausencia en estas circunstancias podría contribuir a satisfacer este interés público, al garantizar que los procesos judiciales avancen incluso cuando el acusado no comparezca en el tribunal", se agrega en el texto. De esta forma, el Gobierno busca juzgar a los libaneses y iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA, aunque aclararon que alcanzará otras causas vinculadas a genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.