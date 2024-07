Juan José Saín sobre el proyecto de baja de edad de imputabilidad: “No me parece una solución al problema”

Así lo consideró el abogado penalista en diálogo con Noticiero 7, respecto al proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años.

Pese a las críticas y voces en contra, este lunes el Gobierno avanzó un paso más con una de sus promesas punitivistas y mano dura: ingresó a Diputados el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años.

En este contexto, el abogado penalista Dr. Juan José Sain, dialogó con Noticiero 7 y brindó su opinión sobre el proyecto: “No me parece que mermando la edad se vaya a poner fin al problema penal en los menores, aquí hay trasfondos sociales mucho más fuertes”, expresó.

“Lo único que se logra con este proyecto es el encarcelamiento de mucha más gente y pienso que no tiene que existir la cárcel, cuando lo que se necesita es la educación. No me parece que la sanción pueda cambiar o modificar las cosas en Argentina. El tiempo pasa y las generaciones siguen avanzando, plantear una imputabilidad en menores de edad significa un retroceso muy grande”, comentó.

Asimismo, Sain consideró que la salida al proyecto se encuentra en una reforma del sistema instrumental, una mayor preparación educativa y una mejor idea sobre el estudio, los trabajos y el oficio. También afirmó que una solución podría ser el servicio militar obligatorio para chicos y chicas.

Respecto al caso Loan en Corrientes, el abogado indicó que existen tres hipótesis: “Si se trata de un delito de trata de personas, evidentemente la gente que está involucrada no sería la primera vez que hizo esto, ahora salió a la luz porque seguramente se rompió un eslabón en la cadena o alguien no cumplió su parte. La otra hipótesis es la muerte del niño y ocultamiento del cuerpo, mientras que la tercera es el traslado o cruce de información, para mi la pieza fundamenal de todo esto es la abuela del niño, a partir de ahi considero que se debería investigar”, cerró.