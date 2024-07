El mensaje de advertencia a Boca por parte de un ex Central Córdoba: “Por algo nos dicen Matagigantes”

Renzo López, exjugador ferroviario hoy en Independiente del Valle palpita el duelo de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante el Xeneize.

El enfrentamiento entre Boca e Independiente del Valle, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, ya empieza a olerse en los terrenos de Brandsen 805. Este miércoles, desde las 21:30 horas, los corazones xeneizes se volverán a paralizar por la disputa de un repechaje que será clave para el año deportivo del equipo de Diego Martínez.

Además del condimento por la recordada serie de la Copa Libertadores 2016, que consagró como vencedor al elenco ecuatoriano, hay un argentino que trabaja en el rival del cuadro de la Ribera: el entrenador, Javier Gandolfi, quien estuvo en el radar de Martín Demichelis para integrar su cuerpo técnico en River. Sin embargo, fue un uruguayo redobló la apuesta y advirtió a su contrincante de entrada: "Por algo nos dicen el Matagigantes...".

Se trata de Renzo López, el delantero con pasado reciente en Central Córdoba de Santiago del Estero. El atacante dialogó con Olé desde el centro de entrenamiento de Independiente del Valle y no desmereció su importancia actual en el plano continental, aunque elogió también a Boca. "Estamos con mucha ilusión. No solamente nosotros, sino todo el club. Son un rival que todo el mundo conoce y de los más grandes del mundo. Pero Independiente se ha hecho un nombre en la Copa Sudamericana. Por algo lo apodan el Matagigantes. Tenemos mucha confianza en nosotros", apuntó.

El futbolista nacido en Montevideo ya sabe lo que significa convertirle un gol al elenco boquense. Lo hizo el 23 de abril del 2022, en el marco de la derrota por 2-1 en el estadio Madre de Ciudades de la provincia norteña, por la fecha 12 de la Copa de la Liga. Esa noche, López anotó el 1-1 parcial mediante un penal que Javier García no pudo contener. A pesar del optimismo del Ferroviario, Boca impuso su jerarquía y lo ganó gracias a un doblete de Eduardo Salvio.

"Ya había jugado con ellos varias veces. Tuve la suerte de convertir también. En Tigre no pude jugar en La Bombonera, pero en Central Córdoba sí, aunque no contra Boca, que no es lo mismo. No es nada nuevo, es un club enorme que seguramente también nos haga sentir allá lo que es la gente, porque lo hace sentir siempre a todos los rivales. Nosotros también le vamos a hacer sentir acá la localía, la altura. Creo que va a ser una llave pareja que va a estar en los detalles", agregó.