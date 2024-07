Wanda Nara publicó las fotos del día que le diagnosticaron leucemia: “La palabra que nadie quiere escuchar”

La mediática compartió imágenes de su internación en el Sanatorio Los Arcos, desde el momento en el que recibió la noticia comenzó un tratamiento.

En julio de 2023, luego de realizarse unos análisis de rutina, Wanda Nara quedó internada en el Sanatorio Los Arcos. Si bien se barajaron varias hipótesis sobre lo que ocurría con su salud, tanto ella como su familia se llamaron al silencio y le hicieron frente a la situación puertas adentro. No obstante, tres meses después, habló públicamente del tema y confirmó que le diagnosticaron leucemia. Ahora, a un año de su internación, y en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, compartió imágenes del día en el que los médicos le hablaron por primera vez de su enfermedad.

En un principio, la familia se manejó con total hermetismo respecto de la salud de Wanda. En octubre, una vez que estuvo lista, decidió hablar públicamente de su diagnóstico. Un seguidor de Instagram le preguntó qué enfermedad tenía y ella respondió: “Leucemia”. Asimismo, detalló: “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”. De esta manera, sin nombrarlo, con esto último hizo alusión a Jorge Lanata quien meses antes dijo en Radio Mitre que Nara tenía leucemia.

Wanda Nara Instagram Stories

Este 15 de julio, y a un año desde que tuvo que estar en el centro de salud, compartió por primera vez imágenes de su internación en el Sanatorio Los Arcos. En la primera imagen, que fue tomada el 12 de julio de 2023, se pudo ver a Wanda, con una bata, recostada en una camilla y con una intravenosa en el brazo. Los ojos rojos y llorosos, evidenciaron todo su miedo y angustia.

“Gracias Fundaleu, médicos y enfermeros que me acompañan desde el primer momento”, expresó la en la publicación. “El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar”, agregó. Las imágenes fueron publicadas en la nueva cuenta personal de Instagram de Nara, en la cual tiene más de 88 mil seguidores. Actualmente, el perfil es privado.

La segunda imagen, en tanto, fue del 13 de julio de 2023, también en el Sanatorio Los Arcos. “Un año. Nadie sufre tanto como una mamá que esperaba el resultado de su hija”, escribió en la descripción. En la imagen apareció su mamá, Nora Colosimo, acostada en un sillón de la habitación. A su lado, había otra persona, aunque no se le vio la cara.

Wanda Nara Instagram Stories

Cabe mencionar que, tras recibir su diagnóstico, Wanda comenzó un tratamiento en Fundaleu y con controles tanto en la Argentina, como en Turquía. Justamente en diciembre, cuando compartió en su Instagram un posteo con las fotos del año, incluyó un informe expedido por el centro médico, en el cual se detallaron datos de su enfermedad.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu, por leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, se pudo leer en el documento. “Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”, concluyó el informe, el cual fue firmado el 24 de octubre de 2023.

Diagnostico

Sobre esto, Ángel de Brito había contado en LAM que Wanda decidió compartir esta información recién a fin de año “porque no quería dar pena, ni lástima, ni generar toda esa cosa en el Bailando italiano”, programa en el que se consagró como ganadora. “Lo publiqué yo. Antes no quería porque estaba compitiendo y no me parecía”, le dijo la empresaria al conductor.