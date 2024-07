¿Bareiro o dos puntas? El posible once de River que planea Demichelis para enfrentar a Lanús

El Millonario reanuda la Liga Profesional ante el Granate sin Borja, que está de licencia tras la Copa América. El paraguayo o Colidio y Solari es la principal duda del DT.

Luego de que la Selección Argentina se consagrara campeona de la Copa América, la Liga Profesional volverá al ruedo el próximo fin de semana y River recibirá el domingo desde las 15 a Lanús en el Monumental por la sexta fecha.

Entre algunas dudas, el Millonario tiene que definir cómo será el ataque ante la ausencia de Miguel Borja, que viene de disputar la final con Colombia.

El goleador del conjunto de Núñez tendrá algunos días de licencia y recién se reincorporaría a los trabajos el sábado, apenas un día antes del choque ante el Granate, y su presencia está prácticamente descartada. De esta manera, Martín Demichelis podría darle el lugar a Adam Bareiro, el último refuerzo, o se inclinaría por dos puntas, repitiendo los que iniciaron el amistoso ante Olimpia: Pablo Solari y Facundo Colidio.

El último amistoso de River fue con un triunfo por 3-1 sobre Olimpia de Paraguay en un Monumental que volvió a mostrar sus descontento con Martín Demichelis. El Millonario formó con Facundo Colidio y Pablo Solari en el ataque y pagaron con goles: el ex-Boca y Tigre anotó un doblete y el llegado de Colo Colo marcó el otro tanto, dejando un saldo positivo.

Ante la casi segura ausencia de Miguel Borja, Micho apostaría por repetir la misma delantera y no dale la primera titularidad a Adam Bareiro, que tuvo su presentación frente al elenco paraguayo. Además, el elenco de Núñez no contará con Claudio Echeverri, citado a los Juegos Olímpicos de París 2024 por la Selección Argentina Sub 23, ni con Agustín Sant'Anna, que fue operado por una lesión meniscal.

Por otro lado, Franco Armani también tendrá licencia tras alzar la Copa América con la Scaloneta y en el arco estará Jeremías Ledesma, que llegó como refuerzo proveniente de Cádiz.

El once que podría poner River para recibir a Lanús

Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra o Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.