Burlando habló de sus sospechas por la muerte del exabogado de la mamá de Loan: “Habrá que investigar a fondo”

El letrado que representa a la familia del nene desaparecido se refirió al repentino fallecimiento de su colega. “ Soy desconfiado serial”, dijo.

Fernando Burlando se refirió a la sorpresiva muerte de Néstor Luque, el primer abogado de la familia de Loan Danilo Peña, el nene de Corrientes que ya lleva más de un mes desaparecido.

“Uno es desconfiado serial. Habrá que investigar a fondo, pero no quiero hablar porque tuve algún tipo de discusión fundada”, mencionó el abogado en declaraciones a Rock&Pop.

Luego, en Crónica TV, Burlando se explayó sobre las diferencias que mantuvo con su colega y antecesor en el patrocinio de María Noguera, la mamá de Loan.

“Hablé con Luque y tuvimos una disparidad de criterios. Tengo entendido que se trató de una muerte súbita”, profundizó.

Burlando puso la lupa en el sistema judicial de la provincia de Corrientes, y consideró que allá “todo es más cercano, todos se conocen y tal vez a ellos les cuesta entrar en una puja”.

“La última vez que hablé con Luque, le pregunté por qué no les pateaba la puerta a todos los funcionarios que no lo atendían. Habían pasado 15 días y no había visto la causa ni se había entrevistado con el fiscal”, dijo Burlando al cuestionar la presunta pasividad de su colega fallecido.

Y agregó: “¿Quién más legitimo que aquel que representa a los familiares de la víctima? Yo lo iba a comprometer a él. No me iba a quedar de brazos cruzados”.

“Me preocupa de Corrientes la funcionalidad al Poder Ejecutivo, que no quiero que se meta más, y me preocupa la obsecuencia del Poder Judicial”, puntualizó.

Burlando consideró también que la muerte de Luque “es muy lamentable para todos, porque en vez de generar calma, provoca más dolor”.