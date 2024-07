Enzo Fernández se disculpó por la polémica canción: "No hay ninguna excusa"

El volante argentino, que fue acusado por sus propios compañeros del club inglés por discriminación luego de un video cantando en contra de la selección de Francia, pidió perdón en su cuenta de Instagram.

Un escándalo surgió debido a un clip de los festejos de los jugadores de la Selección Argentina tras consagrarse bicampeones de América. Enzo Fernández hizo un vivo en Instagram con un canto en contra de la selección de Francia y fue viralizado en redes sociales.

A raíz de ese video, varios compañeros de equipo del volante en Chelsea de dicho país lo dejaron de seguir en esa red social y Wesley Fofana lo repudió en redes. Horas más tarde, Enzo se disculpó mediante un texto en sus redes sociales: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas”, explicó.

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió Enzo.

Por otra parte, explicó que la letra de la canción no muestra sus verdaderos valores: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”.

En el video salen en primera plana Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, quien grabó el video en vivo en su cuenta de Instagram, mientras que el resto aparece de fondo entonando la polémica canción de la que tan solo se escucha el inicio: "Juegan en Francia pero son todos de Angola...". Consciente de que podían ser sancionados, el volante de Chelsea cortó el directo rápidamente. Pero fue tarde.

Previamente, Wesley Fofana repudió la situación en su cuenta de X (antes Twitter) al citar el video acompañado de una fuerte acusación, no solo para su compañero de equipo en Londres, sino para todos en el seleccionado nacional. "Fútbol en 2024: racismo desinhibido". Además, Axel Disasi, Malo Gusto y el mismo Fofana dejaron de seguir al ex-River luego de que se viralizara ese momento dentro del micro del combinado argentino tras la consagración ante Colombia en Hard Rock Stadium.

Ya se determinó que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) planea denunciar a la Selección Argentina por racismo. "La FFF escribirá a la Federación Argentina y acudirá a la Federación Internacional, reservándose otras acciones", anunció un miembro de la entidad, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Además, Fernández también podría enfrentarse a sanciones en su propio club. Según Daily Mail, la institución está al tanto del video y baraja la posibilidad de castigar al mediocampista después del enorme repudio que recibió por parte de los hinchas del club y el enfado que generó dentro de sus compañeros de plantel.