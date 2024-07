"Sería muy buena idea llamar a estos 'líderes' de Peta a prestar declaración testimonial"

El abogado Jorge Miguel destacó que la plataforma de esquema piramidal furor en Santiago del Estero "puede haber un 5% que ha ganado, pero el resto, es un tendal de damnificados".

La plataforma Peta, que ofrece suculentos dividendos a cambio de inversiones y que en pocos meses atrajo la atención de miles de santiagueños, comenzó a presentar problemas y restricciones en las últimas horas lo que puso en alerta a sus usuarios y comenzó a revelar aspectos que la posicionan como una nueva estafa piramidal al estilo "Generación Zoe".

En las redes sociales, los memes y los comentarios de usuarios que no pueden retirar su dinero, se multiplicaron rápidamente y el boca a boca ya habla de personas que no logran recuperar inversiones importantes que involucra bienes y dinero en efectivo convertido en criptomonedas. Ante esta situación, y al no estar Peta registrada en ninguna dirección comprobable, los reclamos de los damnificados caen en 'saco roto'.

Consultado por Noticiero 7 en torno a las quienes asumirán la responsabilidad de comprobarse efectivamente una estafa, el abogado Jorge Miguel consideró que la Justicia debería poner la lupa en los "líderes" que convocaron gente a través de grupos de WhatsApp, coordinando los mismos para organizar las inversiones y la dinámica de todos los participantes, que incluía reuniones y sorteos.

"La responsabilidad es de estos fantasmas que hay que encontrar. Sería una muy buena idea llamar a estos 'líderes' para declarar. La idea es que vayamos hacia arriba de manera vertical, no imputarlos, sino que presten declaración testimonial para preguntarles ¿a vos quién te hizo ingresar?", consideró el profesional.

Consideró necesario además que ante la aparición de estas estafas existe un vacío legal que obliga a contemplar una legislación. "Una persona que quiere invertir tiene que saber cuál es la entidad que regula esto, el Banco Central y la Auditoria Legal de la Nación".

Además, Miguel puso la lupa en las características particulares y llamativas de la rentabilidad que ofrece Peta. "Es del 80% mensual, algo que en la realidad no existe. Estamos frente a una estafa piramidal y, que los inversores no puedan retirar su dinero, es el primer síntoma de que esto es todo una mentira, que siempre lo fue. Puede haber un 5% que ha ganado, pero el resto es un tendal de damnificados".