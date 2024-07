Messi, con una bota especial en su tobillo en el partido de Inter Miami

Leo fue a ver a sus compañeros en el duelo como local ante Toronto y se lo vio con una bota ortopédica como parte de la recuperación de su lesión.

Luego de un mes agitado con la Selección Argentina, que volvió a pisar fuerte en el continente y levantó su segunda Copa América al hilo, Lionel Messi aprovecha para pasar el tiempo con su familia en Miami, recargar energías y, sobre todo, recuperar su tobillo derecho. Aunque es baja en el equipo, por su lesión, Leo estuvo presente en el Chase Stadium para acompañar a sus compañeros y lo vio con una bota especial.

El crack rosarino se lo torció el último domingo, intentando enviar un centro al área en el primer tiempo de la final ante Colombia, y quiso seguir jugando en el complemento, pero se terminó retirando entre lágrimas del campo de juego.

Una vez que bajó la espuma de la consagración, se sometió a estudios en Inter Miami y los mismos confirmaron que "sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho". Para su fortuna, no hay un problema óseo y no deberá ser operado, sino que se curará con kinesiología y, principalmente, el paso del tiempo. Si bien no tenía vacaciones programadas, ya que la MLS no se detuvo y falta muy poco para el inicio de la Leagues Cup, las Garzas le dieron unos días libres y aunque aprovecha para descansar, también estuvo presente en la cancha para alentar a sus compañeros en el duelo ante Toronto por la MLS. Se viralizó una foto en la que se puede ver al astro con una bota ortopédica como parte de su recuperación.