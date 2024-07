La imagen de Mama Antula se sumará a La Marcha de los Bombos

Integrantes de la comisión organizadora del evento detallaron aspectos de esta nueva edición, la que se concretará este sábado 20 de julio.

Como parte de los festejos por el 471 años de la ciudad, este próximo sábado 20 de julio se llevará a cabo una vez más la tradicional Marcha de los Bombos. Este año se contará con una participación especial, que será la imagen de la santa Mama Antula.

“La mamá antula va a brillar en la Belgrano y cuarto pasaje, del barrio Huaico Hondo”, precisó Tere Castronuovo, coordinadora del evento, en conferencia de prensa. “Saldremos desde el Patio del Indio Froilán, a las 9.30 de la mañana. Llegaremos aproximadamente a las 10.15 horas a donde estará la Mamá Antula. Va a ser una fiesta, los vecinos están muy contentos y nos han agradecido el gesto de que ellos puedan tener a Mamá Antula en el barrio Huaico Hondo”, agregó.

“Como siempre, tenemos que agradecer la ayuda que recibimos porque nosotros solo no podemos hacer todo esto”, destacó Froilán González y agregó: “¿Por qué tiene éxito la Marcha de los Bombos? porque termina una marcha e inmediatamente empezamos a trabajar por la que sigue. A esta marcha la preparamos a lo largo de todos los domingos del año. En el patio recibimos a tanta gente, y digo gente y no turista porque no lo son. Una persona no es turista dentro de su país. Esta es nuestra tierra, es de cada uno, es gente que está visitando su tierra”.

A su turno, Carlos Concha reafirmó su alegría de la iniciativa especial de esta marcha y remarcó: “Nosotros, desde Villa Silípica, estamos orgullosos de participar de esta marcha con nuestra Santa Mama Antula e invitamos a toda la gente a conocer a nuestra Santa, que ha sido una gran mujer argentina, silipiqueña y santiagueña”.