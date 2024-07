Cómo proteger tu cuenta de Instagram: guía para que no te hackeen

Descubrí cómo proteger tu perfil de la forma más efectiva y mantener tu información personal segura.

Las redes sociales, como Instagram, revolucionaron la forma en que nos conectamos y compartimos contenido. Sin embargo, con esta conectividad también vienen riesgos, especialmente en términos de seguridad de la cuenta. Es fundamental mantener nuestras cuentas protegidas contra posibles hackeos y filtraciones de datos personales. En un mundo digital cada vez más interconectado, la seguridad cibernética se convierte en un aspecto crucial. Los hackers buscan constantemente vulnerabilidades para acceder a información personal o comprometer cuentas, afectando no solo nuestra privacidad, sino también nuestra reputación en línea y la confianza en plataformas sociales como Instagram. En la era digital, proteger tu cuenta de Instagram es crucial para evitar hackeos. Sigue estos pasos sencillos para cambiar tu contraseña desde tu celular:

Acceder a tu Perfil: Abrí la app de Instagram y dirígete a tu perfil personal. Ajustes de Seguridad: Ve a "Centro de Cuentas" y selecciona "Contraseña y seguridad". Cambiar de Contraseña: Hacer clic en "Cambiar contraseña", ingresar la contraseña actual y elegir una nueva segura, utilizando combinaciones de letras, números y símbolos. Además, es importante evitar información personal fácilmente deducible. Confirmación: Finalizar el proceso confirmando tu nueva contraseña. Otros consejos mantener tu cuenta de Instagram segura Habilitar la autenticación de dos factores: Añadir una capa adicional de seguridad con un código enviado a tu teléfono móvil.

Añadir una capa adicional de seguridad con un código enviado a tu teléfono móvil. Revisar y limitar los permisos de aplicaciones conectadas : Regularmente verificar las aplicaciones y servicios conectados a tu cuenta de Instagram. Revocar acceso a aquellos que no utilizas o que no reconoces.

: Regularmente verificar las aplicaciones y servicios conectados a tu cuenta de Instagram. Revocar acceso a aquellos que no utilizas o que no reconoces. Evitar el acceso a través de redes Wi-Fi públicas no segura: Utilizar una red privada virtual (VPN) cuando te conectes a Wi-Fi público para proteger tus datos de posibles interceptaciones.