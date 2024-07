Ryan Reynolds sacrificó su salario en "Deadpool" para pagarle a los guionistas

Los inicios del popular personaje no fueron nada fáciles: Ryan Reynolds comenzó el desarrollo de "Deadpool" en 2004, y finalmente pudo comenzar a filmar en 2015.

Sin embargo, los desafíos de llevar Deadpool a la gran pantalla continuaron durante el rodaje. La producción no podía permitirse el lujo de mantener a los coguionistas Rhett Reese y Paul Wernick en el set, por lo que Reynolds intervino para aportar una solución. En una entrevista reciente con The New York Times, la estrella explicó cómo sacrificó su salario en la película para asegurarse de que sus coguionistas permanecieran en el set:

"Cuando finalmente pude lograrlo, ya habían pasado casi 10 años. Ninguna parte de mí pensaba, cuando finalmente se dio luz verde a Deadpool, que la película sería un éxito. Incluso dejé de cobrar por hacer la película. No permitieron que mis coguionistas Rhett Reese y Paul Wernick estuvieran en el set, así que tomé el poco salario que me quedaba y les pagué para que estuvieran en el set conmigo y poder formar una sala de escritores de facto".

La apuesta dio sus frutos, ya que 'Deadpool' se convirtió en la película con calificación R más taquillera de todos los tiempos con más de 782 millones de dólares recaudados en todo el mundo, un récord que se mantuvo hasta la llegada de 'Deadpool 2'. Esta decisión de priorizar la película sobre el dinero fue una lección que se quedó con Reynolds:

"Creo que uno de los grandes enemigos de la creatividad es el exceso de tiempo y dinero, y esa película no tenía ni tiempo ni dinero. Realmente fomentó centrarse en el personaje más que en el espectáculo, lo cual es difícil de ejecutar en una película basada en cómics. Estaba tan involucrado en cada microdetalle que no me había sentido así en mucho, mucho tiempo. Recordé haber querido sentir eso más, no sólo en Deadpool, sino en cualquier cosa".