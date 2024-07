"Lamentablemente la gente que ingresó en Peta ya perdió su capital"

Así lo aseguró Pedro Chávez Atía, agente de la Comisión Nacional de Valores, durante un diálogo con Radio Panorama.

El sistema piramidal de la aplicación Peta continúa siendo uno de los temas en boga en Santiago del Estero, con miles de damnificados que invirtieron a través de la plataforma y no pueden retirar su dinero de la misma.

Ante esta situación, surgió el interrogante en torno a las responsabilidades y legalidad de este sistema, por lo que Radio Panorama dialogó con Pedro Chávez Atía, quien se desemepeña como agente de la Comisión Nacional de Valores.

Chávez Atía señaló que hay diferentes categorías de agentes, subrayando que "cada uno debe estar registrado para hacer este tipo de operatorias".

"La pirámide financiera es un esquema que promete a los participantes altas ganancias de forma sencilla y garantizada previo pago de una cantidad de dinero inicial. Es un modelo comercial que no se sostiene en el tiempo. Como base de cálculo tiene el numero de personas que se suman al sistema y se ofrece un porcentaje de beneficio garantizado, pero para que sea más rentable tiene que atraer a otras personas que también van a pagar para ingresar. Cuantos más participantes se encuentren, más dinero recibirá quien atrae a esta gente", explicó.

Informó que "la Comisión Nacional de Valores tiene un tipo de agente, el promotor, que se encarga de recomendar y sugerir inversiones al público".

"En el caso de Peta hay 'lideres' que son quienes guiaban a esta gente para invertir en la plataforma. Por ende tanto la plataforma como las personas no figuran en la Comisión Nacional de Valores. La propuesta puede ser tentadora pero no va a ser sostenible en el tiempo porque el único objetivo es atraer el dinero del público inversor y cuando no se puede sostener, desaparece. Lamentablemente la gente que ingresó en este sistema ya perdió su capital, eso lo puedo asegurar", señaló.

En cuanto a los responsables de esta estafa, afirmó que "si no se puede identificar a la persona que está detrás, lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada".

"Legalmente, los instrumentos y las herramientas para que el publico inversor sea protegido están. Somos bastante crédulos ingresando a fondos de inversión de los que no conocemos ni la empresa, ni la personería jurídica, ni las personas que están detrás. Si uno ingresa es porque quiere obtener una rentabilidad irracional que ni siquiera ofrecen los mercados financieros", explicó finalmente.