Toti Pasman le pidió disculpas a la esposa de Ángel Di María y contó cómo fue el encuentro en la Copa América

El periodista deportivo se retractó de sus dichos en medio de la emoción por el retiro del campeón del mundo de su carrera futbolística.

Toti Pasman reaccionó al retiro del fútbol de Ángel Di María. El deportista dio un paso al costado de su carrera tras haber ganado la Copa del Mundo y la Copa América junto a la Selección Argentina.

En este contexto, el periodista hizo un mea culpa y se disculpó públicamente con Ángel. ¿El motivo? Antes de que Lionel Scaloni asumiera como DT de la albiceleste, había sido muy crítico con Di María.

De hecho, en aquel momento, le había pedido que dejara de jugar para la Selección Argentina. Algo que hoy por hoy no le perdonan en las redes sociales.

Toti Pasman elogió a Ángel Di María tras su retiro. “Demuestra que es un crack también para tomar decisiones y saber retirarse a tiempo. ‘Fideo’ lo hace con dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial, goles en finales, podemos sumar la de los Juegos Olímpicos 2008, y dice ‘basta’. Broche de oro. ¿Para qué arriesgar con un nuevo Mundial? Acá, se va por la puerta grande”, expresó en Bola Vip.

Y pidió disculpas, nuevamente. “Y para los cabezas de termo que me siguen puteando en las redes por el caso de Di María, muchachos, yo me equivoqué y pagué; el ‘Fideo’ no se mancha. Ya pedí disculpas mil veces, ya no puedo hacer más nada, soy un ser humano. Me equivoqué, hice una boludez, una pavada y pedí disculpas”, dijo.

Además, se despidió contando que hasta se disculpó con su esposa. “Me encontré con Jorgelina Cardoso en la Copa América y le pedí disculpas. No sé si me las aceptó, pero me dio la mano y fue muy cortés. También estaban los padres de Angelito y les pedí disculpas. Más no puedo hacer. Cómprense una vida, cabezas de termo de redes sociales, ya está. Lo que tenía que decir, ya lo dije”, cerró.