Rusia sentenció al periodista estadounidense Evan Gershkovich a 16 años de prisión

Por espionaje. El juicio secreto y rápido fue tildado de farsa por el Wall Street Journal, donde trabaja. Es el primer periodista occidental detenido por estos cargos de la era postsoviética.

Un tribunal ruso condenó este viernes al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionaje, una acusación que Moscú nunca demostró y que tanto el reportero, el diario y la Casa Blanca niegan.

El periodista fue sentenciado a 16 años de prisión tras un juicio secreto y rápido en el altamente politizado sistema judicial ruso.

El periodista del Wall Street Journal, de 32 años, deberá cumplir su condena en una colonia penitenciaria de “régimen estricto”, ordenó el juez Andrei Mineyev, según un periodista de la AFP presente en el tribunal.

“Esta vergonzosa condena llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, lejos de su familia y amigos, sin poder informar, todo por hacer su trabajo como periodista”, declararon en un comunicado Almar Latour, director ejecutivo de Dow Jones y editor de The Wall Street Journal, y Emma Tucker, redactora jefe de Wall Street Journal.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para presionar por la liberación de Evan y para apoyar a su familia”, añadieron, según The Wall Street Journal. “El periodismo no es un delito, y no descansaremos hasta que sea liberado. Esto debe terminar ya”.

Antes, durante los alegatos finales, los fiscales habían pedido 18 años de prisión para el periodista durante una sesión a puerta cerrada en una corte de Ekaterimburgo, según funcionarios judiciales. Los tribunales rusos condenan a más del 99% de los acusados, y la fiscalía puede recurrir las sentencias si las considera demasiado leves e incluso apelar las absoluciones.

El periodista estuvo en la sala por segundo día consecutivo. A diferencia de sesiones previas en las que los reporteros que cubren el juicio pudieron verlo brevemente antes del inicio de la audiencia, esta semana no se les permitió el acceso a la sala, sin que se ofreciesen explicaciones. Los casos de espionaje y traición suelen estar rodeados de secretismo.

“Este falso proceso judicial que estamos viendo no tiene nada que ver con la urgencia que hemos puesto en conseguir que se ponga fin a la detención de Evan y que se libere también a Paul Whelan. Y seguiremos trabajando en ese proceso incansablemente”, declaró el jueves Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado.

Gershkovich, de 32 años, fue arrestado el 29 de marzo de 2023 durante un viaje de trabajo a la ciudad de Ekaterinburgo, en los Urales. Las autoridades afirmaron, sin aportar evidencias, que estaba recopilando información secreta para Washington.