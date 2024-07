Benedetto rompió el silencio tras su anticipada salida de Boca: "Es un ciclo que está cumplido"

El delantero, que rescindió su contrato de común acuerdo, se despidió de los hinchas con un repaso de lo mejor de sus dos pasos por el Xeneize.

Darío Benedetto rompió el silencio tras rescindir su contrato de común acuerdo con Boca. Su salida anticipada (su vínculo vencía en diciembre) era algo que se sabía públicamente por su falta de participación y sus polémicas actitudes que lo desacreditaron en el último tiempo. De esta manera, los dirigentes cortaron uno de los contratos más elevados del plantel ante la falta de ofertas para venderlo en este mercado de pases.

"Hoy es un adiós, un ciclo que está cumplido. Me llevo los mejores recuerdos, superó todo lo que imaginé desde la primera llegada. Estoy muy agradecido a la vida de haber cumplido el sueño de vestir esta camiseta. Hoy toca despedirme como jugador, seguiré como hincha toda la vida", declaró Benedetto, uno de los futbolistas más determinantes desde el retiro de Carlos Tevez, pero resistido fuertemente por la hinchada, en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca.

En sus dos etapas, la primera aclamado como un ídolo, el Pipa disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió seis títulos, aunque con la llegada de Milton Giménez, la alternativa de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, su margen se achicó por demás. "Nunca me imaginé haber tenido tantos con esta camiseta. Recibí muchas críticas por los que me perdía bajo el arco y la gente se volvía loca con razón. Al principio me costó mucho porque lo vivía más como hincha que como jugador", admitió.

"Muchos me decían vende humo, pero yo soy enfermo de Boca. Tengo todos los goles en la cabeza, es imposible olvidarse. El día de mañana voy a poder decir que vestí la camiseta de Boca, que le hice un gol a River y a los otros equipos grandes", agregó.

La única espina que le quedó a Benedetto fueron las dos finales perdidas de Copa Libertadores, una con River en 2018 y la otra frente a Fluminense en 2023, a pesar de sus dos tantos que no alcanzaron para el título. "No se pudo dar, fue algo que me quedó pendiente", reconoció. Además, el atacante se disculpó con los hinchas por los errores que cometió puertas adentro: "Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano y por ahí puedo cometerlos. Siempre di todo por esta camiseta y quise lo mejor para el club".

El delantero de 34 años disputó su último partido el 21 de abril pasado, cuando ingresó a los 27 minutos del epílogo ante River en Córdoba y el Xeneize se impuso por 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Luego fue al banco al siguiente encuentro (la eliminación con Estudiantes) y no volvió a estar entre los concentrados.

"Fueron momentos increíbles. Hoy soy el Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. No me imaginé tanto el cariño que me tienen. Quiero agradecerles para toda la vida", sentenció.

Ya con su salida consumada de Boca, Benedetto continuaría su carrera en el exterior y las posibilidades que asoman en el horizonte son México, donde ya tuvo un paso por Tijuana y América, la MLS y hasta Qatar, ya que en Sudamérica dijo que solo jugaría en el Xeneize.

"Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños. Simplemente dejarles un mensaje, a ustedes los hinchas, que estuvieron en las buenas y malas. Voy a estar toda la vida agradecido por el cariño que me dieron, es por eso que van a estar siempre en mi corazón.

Hoy me despido para siempre como jugador más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes.

Gracias a las dirigencias que estuvieron en distintas ocasiones manejando el club porque cada una de ellas me hicieron vestir la camiseta más linda del mundo. Gracias a todos ustedes hoy soy quien soy. Les mando un abrazo bostero y los abrazo a todos", reza su escrito a través de Instagram.