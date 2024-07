El mal momento de Julieta Prandi: protagonizó un fuerte accidente de tránsito

La modelo fue trasladada por el SAME para realizarse los estudios médicos correspondientes. Su auto quedó destruido.

Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente automovilístico esta mañana en la bajada de Sarmiento y Lugones. Según comentaron al aire de A la tarde (América), la modelo fue impactada por otro auto y terminó involucrada en un choque en cadena.

“Fue un choque muy fuerte. Me dicen que el auto de ella quedó totalmente destruido y que el SAME la llevó al Hospital Fernández”, comentó Damián Rojo al aire del ciclo televisivo que conduce Karina Mazzocco.

Por su parte, Tartu detalló cómo habría sido el accidente: “Fue un choque en cadena de tres vehículos y su auto quedó en el medio”. Según comentaron en el piso, Prandi fue al centro de salud para que le realicen todos los estudios médicos pertinentes.

Más tarde, Prandi compartió un comunicado a través de sus redes sociales y aclaró que está bien. “Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco cómo llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada”, comentó en una historia de Instagram.

Y concluyó: “Sí, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mí y a la otra parte al Fernández para realizarnos los controles. Sobre todo a la mujer que me chocó, que se llevó la peor parte”. Para cerrar, agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella.