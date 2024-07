Qué dijo Luciano Castro sobre la supuesta infidelidad a Flor Vigna

El actor no ocultó su disgusto al ser entrevistado por una cronista que quiso saber sobre el inicio de la relación con la actriz.

Luego de blanquear el vínculo con Griselda Siciliani, Luciano Castro enfrentó acusaciones de infidelidad. Además de los rumores, la propia Flor Vigna dejó expuesto al actor cuando aseguró que él había salido con su actual novia mientras todavía estaba con ella.

Por supuesto, una notera de Socios del espectáculo (eltrece) fue a buscar a Castro y le preguntó por los dichos de Flor. “No tengo nada de que hablar, ya te dije los otros días, no me gusta hacerte caminar, me parece una falta de respeto”, disparó el actor al verla.

“Solo una pregunta: Flor habló sobre una infidelidad, ¿fue así que vos arrancaste con Gris?”, insistió la cronista. Sin ocultar la molestia, el artista lanzó: “Me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa, no soy parte”.