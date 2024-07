Cata de Gran Hermano liquidó a Furia: “Por algo la rajan de todos lados”

La exhermanita apuntó nuevamente contra Juliana Scaglione luego de que se diera a conocer la noticia sobre su rescisión de contrato con Telefe.

En diálogo con LAM (América TV), Alejandro Castelo fue a buscar a la exhermanita para preguntarle qué pensaba sobre los dichos de Juliana Scaglione contra Gastón Trezeguet después de tratarlo de "bolud* y careta", y ella respondió tajante: "A mí siempre el tiempo me da la razón y llegó mi momento".

"Inflaron un personaje que ya no se pudo controlar. Todos salimos de Gran Hermano, ella fue la gran protagonista. Inflaron a un personaje, maleducado, agresivo, ya está. El juego terminó hace rato", aseguró.

Además, la exhermanita habló sobre sus actitudes tanto dentro como fuera de la casa, y opinó: "Se pensó que iba a tener mil millones de propuestas de trabajo, o sea, podés hacer lo que vos quieras que igual te van a llamar. No, acá hay que respetar a la gente que labura hace un montón de años. Ella es una persona como yo que salió de un reality y si te querés mantener en los medios tenés que ser respetuosa, tenés que tratar bien a la gente, creo que se les fue de las manos a todos".

"El tiempo me terminó dando la razón de lo irrespetuosa, lo desubicada y lo flashera que es. Porque salió sexta y siguió diciendo lo de fraude. Ni siquiera fue agradecida con Telefe, que fue la que te dio esa fama que tenés ahora", agregó.

Por otra parte, lanzó: "Por algo la rajan de todos lados, por algo no está en ningún lado. Está en el stream de Alex. Yo de Gran Hermano, más allá de la experiencia, me llevo el cariño de un montón de gente y ella no".

Respecto a los dichos de Juliana donde acusó de "fraude" a la producción de Gran Hermano por no haber ganado el reality, Catalina acotó: "¿Y qué puede decir? Si no se la aguanta. No se aguanta haber perdido".

"¿Qué pasó con el contrato de Telefe? ¿Qué escuchaste? Dijeron que se rompió el contrato. Quise hablar con Laura (Ubfal) y está re enojada", le dijo el notero.

"Y bueno, cuando uno se obsesiona con alguien y después al tiempo les hace ver que no es así. Lo siento, Laurita", respondió Cata.

Posteriormente, aprovechó para contraatacar a la panelista de Intrusos por haberla cuestionado por vender contenido erótico para una plataforma de adultos. "Laura es mucho más fanática. Es más, recién me dijo un comentario súper machista que es 'vos vendés tu cuerpo en DivasPlay… primero, yo con mi cuerpo hago lo que se me canta. Por el tema de que Furia cobra 5.000 pesos el saludo. Nosotros salimos de Gran Hermano y nos debemos a la gente. No tiene sentido. Y lo festejan. Prefiero eso a cosificar a una mujer", expresó.

"¿No está más ella en Telefe entonces?", insistió el notero. "No lo sé, eso es lo que dijo Laura en Intrusos. La verdad, no tengo ni idea. Estaría buenísimo que le peguen una patada en el ort* porque con todo lo que dijo, es hora de que la saquen a la mierd*. A mí me cancelaron por poner que no quería ir a la tribuna por la violencia de Los Furiosos y esta dice 'fraude'", sentenció Catalina Gorostidi.