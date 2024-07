Vélez y Talleres reanudan la competencia con la ilusión de tener un buen semestre

El Fortín y el Matador cordobés salen a escena en Liniers por la Liga Profesional.

Vélez y Talleres se enfrentan por la sexta fecha del Torneo que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, con el objetivo de sumar una victoria y arrancar el semestre de la mejor manera.

El partido se disputará desde las 20 en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Sebastián Zunino, con Pablo Dóvalo en el VAR y transmisión de TNT Sports.

El Fortín no tuvo un gran arranque y acumula dos derrotas, dos empates y un solo triunfo, que lo ubican en la 20° posición de la tabla. Para este nuevo semestre no podrá contar con el defensor Valentín Gómez, una baja sensible que se irá a River. Sin embargo, tiene cerradas las llegadas de Aaron Quirós y Agustín Lagos.

Además, los de Liniers se encuentran disputando la Copa Argentina en la que luego de dejar afuera a Arsenal por 2 a 1, ahora deberán jugar los octavos de final frente a San Lorenzo el viernes 30 de agosto.

Por su parte, el conjunto cordobés está invicto en lo que va del campeonato con cuatro victorias y un partido igualado. Se encuentra con trece puntos liderando la la tabla, pero seguido de cerca por Huracán y Unión. Para esta nueva etapa cerró el regreso de Sebastián Palacios, el delantero proveniente de Grecia.

Talleres tendrá un agosto movido debido a que sigue en carrera por la Copa Libertadores y su próximo rival será River el miércoles 14 por los octavos de final. En Copa Argentina definirá esa misma instancia ante Boca el mismo día que Vélez.