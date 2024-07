Un santiagueño será Casco Azul en la Misión de Paz de Chipre

Juan José Agustín Palavecino es Cabo Segundo Infante de Marina de la Armada Argentina y fue designado para participar de la Misión de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en la República de Chipre (UNFICYP).

Baterías - El Cabo Segundo Palavecino formará parte de la Fuerza de Tareas Argentina LXIV (FTA64) integrada con personal de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, que luego de su paso por el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) en Buenos Aires, comenzará a desplegarse en agosto a la UNFICYP.

Para el santiagueño, nacido en la ciudad capital hace 26 años, será su primera comisión al extranjero y la primer Misión de Paz en su carrera que comenzó en 2020. “Estoy muy feliz de participar de una Misión de Paz en este momento de mi carrera”, declara.

Juan José nació el 2 de abril de 1998 en Santiago del Estero y cuenta que su papá fue Marinero en la Armada, quien supo transmitirle su amor por la Infantería de Marina (IM) y en especial, por el Batallón de Infantería de Marina Nº 2 (BIM2) donde hoy él también cumple servicio.

Relata que cursando el último año de secundario en la Escuela Técnica Nº 3 “Ingeniero Santiago Maradona” de su ciudad, un grupo de militares de la Delegación Naval de Tucumán se acercó a su colegio y dictaron una charla sobre ingreso a los institutos de formación de la Fuerza: “Las historias que me había contado mi papá, resurgieron en aquella charla”, recuerda.

Sin embargo, decidió inscribirse en la facultad para estudiar Ingeniería Electrónica hasta que “no pudieron más las ganas de ingresar a la Armada y ser Infante de Marina; sentía como una necesidad grande la de ser parte de la Institución y así fue como averigüé y rendí todo en Tucumán para ingresar en 2020”.

Desde su ingreso, el Cabo Palavecino se encuentra destinado en el BIM2, al sur de la provincia de Buenos Aires, y a más de 1400 kilómetros de su Santiago querido. De su ciudad confiesa que añora todo, a su gente y amigos, pero está feliz de servir a la Patria lejos de su hogar.

“Recuerdo el folcklore de los domingos, el mate y la tortilla a la parrilla. Extraño a mi mamá y mis hermanos, somos 5; una de ellas está en la Escuela de Suboficiales de la Armada; le gusta y a mí me gusta que haya seguido mis pasos, me siento orgulloso”, expresa.

Lejos de su hogar, trata de no perder las raíces de donde viene, “uno deja muchas cosas, pero no quiero soltar esta tonada ni mis costumbres, porque son lo que me hace único. En la Armada me encuentro con muchos santiagueños y es una gran satisfacción”, destaca.

De acá a unos años se ve continuando estudios en idioma inglés o algún profesorado como Educación Física. Además cuenta que hace fútbol desde chico y es hincha de River: “También espero seguir haciendo este deporte en Chipre en mis momentos libres”.

Del BIM2 a la República de Chipre

Juan José cuenta que es su primera comisión al extranjero y deseaba encontrarse entre los seleccionados, aunque por su moderna jerarquía no creía que iba a tocarle: “Igualmente me anoté y estoy feliz por la oportunidad que tengo de conocer otros lugares y participar de una Misión de Paz. Mi gente también está feliz por mí y eso me anima”.

“Tengo la oportunidad de trabajar en un ámbito diferente, con otras Fuerzas Armadas Argentinas y del mundo y espero lo mejor, que sea una buena experiencia. En Chipre haré guardias de patrulla y observación en la Zona de Amortiguación de la ONU”, aporta el Cabo Palavecino que ahora estará a más de 13 mil kilómetros de su hogar.

Para él existe una palabra que resume lo que significa la Armada Argentina y la Infantería de Marina: “Es camaradería, porque existe mucho compañerismo”. El joven santiagueño está consciente del viaje que realizará y reflexiona sobre el servicio a la Patria y su compromiso: “Voy a despedirme de Santiago porque serán 6 meses sin verlos pero es el sacrificio que hacemos, servir a la Patria es defenderla hasta dar la vida por ella”.

Antes de partir a otro continente, habla del entrenamiento que realiza el personal de IM de la Armada, actividades y capacitaciones en el Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina (COIE) en la Base de Infantería de Marina Baterías y luego en CAECOPAZ en Buenos Aires.

El personal se capacita en tareas y responsabilidades propias de los Cascos Azules, negociación y mediación, relación con los medios de prensa, aplicación de normas y realización de diferentes tipos de briefing como puestos de observación y patrullas de largo alcance; cómo operar en un Centro de Operaciones Tácticas (TOC por sus siglas en inglés) de diferentes niveles, la ejecución de procedimientos operativos normales que tiene UNFICYP y la aplicación de mecanismos de evacuación aérea y terrestre; cómo interactuar con diferentes actores propios del lugar como granjeros y cazadores, cómo resolver situaciones habituales en Chipre; escenarios que los preparan profesionalmente para participar de la misión.

La República Argentina aporta Cascos Azules a la UNFICYP desde 1993, que fue establecida operacionalmente por la ONU el 27 de marzo de 1964, para evitar que se reanude la lucha entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota que se enfrentaron por una disputa territorial. El mandato es el de prevenir la reanudación de las hostilidades, contribuir a mantener y restaurar la ley y el orden, supervisar el cese del fuego y sostener una Zona de Amortiguación entre las partes en conflicto.

La Argentina en las Operaciones de Mantenimiento de Paz

Argentina sostiene al multilateralismo como forma central de relacionamiento y acuerdos en el ámbito internacional, siendo la ONU y sus agencias un componente central de este ordenamiento.

El país ha reiterado su compromiso con la paz y la resolución pacífica y diplomática de los conflictos a través de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs).

Las OMPs constituyen una verdadera política de Estado para Argentina, en la que el personal ha sido distinguido por su capacidad, profesionalismo, disciplina y empatía con las poblaciones civiles.

Desde 1948, la ONU estableció 71 operaciones de paz en África, América, Asia, Europa y Medio Oriente, con más un millón de personas integrando las Fuerzas de Paz. En la actualidad, casi 90 mil militares, policías y civiles integran las 12 misiones de paz vigentes alrededor del mundo. Cabe destacar a más de 4 mil caídos en servicio durante las operaciones desde sus inicios.

Además de la UNFICYP, las misiones en curso de la Armada Argentina son: el Organismo de la ONU para la Vigilancia de la Tregua en Medio Oriente (UNTSO), la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNVMC), la Misión Unidimensional Integrada de la ONU para la Estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA), y la Misión para el Mantenimiento de la Paz entre India y Pakistán (UNMOGIP).