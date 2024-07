Las heladas hicieron estragos: “Un kilo de lechuga vale más que uno de milanesas”

En La Plata, Berazategui y Florencio Varela se perdió casi el 70% de la producción frutihortícula por las bajas temperaturas.

El frío intenso y las heladas que afectan desde hace algunas semanas a varias provincias del país han tenido un impacto significativo en la producción frutihortícula, con pérdidas de hasta el 70% en cultivos de hortalizas en múltiples puntos de la Argentina.

“Es una situación complicada para el cinturón hortícola de la Provincia de Buenos Aires. No esperábamos tener estas heladas. Como pequeños productores sabemos cómo tratar las heladas en el invierno, pero esta vez nos sorprendió. Dejó mucho daño en el sector”, dijo Néstor Villacorta, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), a TN.

“En los primeros días de junio se empiezan a sembrar los plantines. Ese plantín llega recién ahora a 10 ó 15 centímetros y ahí comienza la mano de obra. Se planta temprano para llegar a octubre y noviembre con la cosecha. Al helarse todo eso tenemos que volver a comprar semillas y perdemos un mes y medio”, explicó Villacorta.

El productor agregó: “Nosotros apuntamos siempre a las fiestas, empezamos a sacar zapatillos, zucchinis, chauchas, pepinos y choclos hasta llegar a tomates y morrones, por ejemplo, que son nuestro boom para salvar la temporada”.

Villacorta confirmó que, producto del faltante provocado por las heladas, los precios se dispararon y que “el valor del kilo de cebolla, morrón y tomate se fue por las nubes”. Luego, realizó una sorprendente comparación: “Yo vivo en Melchor Romero, un barrio de clase baja. Acá un kilo de lechuga está entre $6000 y $7000. Vale más que un kilo de milanesas”.

El productor destacó que La Plata, Berazategui y Florencio Varela conforman uno de los cinturones más grandes de frutas y verduras. Allí se perdió casi el 70% de la producción frutihortícola. Y que si bien no va a haber faltantes, se espera que los precios sigan aumentando, registrándose las mayores subas a fin de año: “Van a traer tomates y morrones de otros lugares, de Brasil, posiblemente, incluso de baja la calidad, y se van a disparar los precios”.

“Cuando no hay en la zona, aumenta el precio. Encima tenemos la costumbre de que no hay tomate y compramos a $1000 el kilo, nos corre esa ansiedad. Ahora no hay acelga y todo el mundo está buscando acelga”, precisó Villacorta.

“La mayoría de los productores son arrendatarios, si no hay producción no hay dinero para pagar nada. Es importante el acompañamiento, se necesitan los productores. Somos productores de alimentos para la mesa de todos los días, no se puede guardar ni acopiar”, completó.

Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina (región Cuyo), explicó: “Varias cosas han aumentado por las heladas, mucha mercadería que viene del norte ha sido dañada. También ha helado en Buenos Aires y está faltando mercadería en varios lugares”.

“No hay dinero en efectivo, la mayoría paga con billeteras virtuales, cheque electrónico o transferencia. El panorama no es muy alentador”, dijo en diálogo con RadioRegional.

Ernesto Guevara, titular del Mercado de Abasto de Río Cuarto (Córdoba), explicó que “la pérdida se verá reflejada en las en los próximos ciclos de producción, de acá a 15 o 20 días, cuando se corte la secuencia de la producción de las hortalizas de hojas”.

“Las pérdidas son significativas, podría ser necesario importar hortalizas, lo que incrementaría los precios”, expresó en declaraciones a El Puntal, confirmando lo mencionado por Villacorta en relación con lo que sucederá en los supermercados y las verdulerías durante los próximos meses.

Según un relevamiento de la consultora LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 3,9% en las últimas cuatro semanas. De punta a punta, los productos de la canasta básica subieron 3,5%. De acuerdo con el relevamiento, los lácteos y los panificados pesan en la variación mensual.

Los 10 productos que más subieron en las últimas cuatro semanas

Los precios de los alimentos subieron 0,6% en la tercera semana de julio. Las verduras, aceites y lácteos son las categorías que más aumentaron, con alzas de 4,6%, 3,2% y 1,8%, respectivamente.