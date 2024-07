La desacertada comparación de Sampaoli sobre Dembelé: "juega como un autista"

El ex entrenador de la Selección quedó en el ojo de la tormenta por sus críticas al futbolista francés.

Jorge Sampaoli, ex conductor de la Selección nacional, consideró que el delantero francés Ousmane Dembelé "juega como un autista", al referirse a su individualismo, aunque su apreciación generó polémicas y rechazo especialmente de las redes.

El santafesino no dudó en calificar a Dembelé con términos despectivos, al decir que "Cuando desborda, los demás jugadores son como espectadores viendo cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: empieza la acción y la termina solo".

Pero Sampaoli fue más allá y sostuvo que "(Kylian) Mbappé es un poco igual que Dembelé", y añadió que "este tipo de futbolistas "no tienen la capacidad de hacer brillar a sus compañeros".

Esta comparación, mediante la cual minimizó la condición de autismo fue ampliamente condenada, especialmente en Francia, donde todavía resuena el eco por el video que subió Enzo Fernández tras la obtención de la Copa América, y que fue calificado de “racista”.

Además, Sampaoli opinó en declaraciones al sitio web So Foot que Francia "tiene una selección extraordinaria, pero necesita correr mucho y cuando los espacios se reducen no encuentra canales de ataque, a pesar de sus enormes capacidades individuales. El equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus solistas. No es mi idea del fútbol".

Sampaoli dirigió a la Selección hasta el Mundial 2018, jugado en Rusia, y luego fue reemplazado por Lionel Scaloni. A lo largo de su extensa trayectoria también pasó por el fútbol peruano, la selección de Chile, Olympique de Marsella, Sevilla de España; Santos, Atlético Mineiro y Flamengo, todos de Brasil.