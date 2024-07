Las primeras vacaciones de Wanda Nara sola con sus hijas luego de la separación de Mauro Icardi

A días del anuncio de su ruptura, la empresaria se trasladó hasta las playas brasileras junto a Isabella y Francesca.

Semanas atrás, Wanda Nara anunció su separación definitiva de Mauro Icardi, poniendo fin a su relación de una década. “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, escribió la empresaria en sus redes sociales, confirmando la ruptura.

Tras el anuncio, Nara decidió tomarse unos días de descanso junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, eligiendo a Brasil como destino. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Wanda disfrutando del clima agradable y de los espectaculares paisajes de la ciudad carioca.

Aprovechando el receso escolar, la conductora se trasladó con sus nenas a Río de Janeiro, y posó con una actitud despreocupada, compartiendo postales de sus días allí. Además, como parte de la celebración del Día del Amigo, Wanda invitó a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, a pasar el fin de semana con ella. Durante su viaje, aprovechó para disfrutar de un día de playa con sus hijas, quienes lucieron trencitas, demostrando su costado más fashion.

En cuanto a su futuro, la futura conductora de Bake Off ya ha revelado que planea mudarse próximamente a su Buenos Aires natal tras la ruptura con Icardi. Es previsible que sus hijas la acompañen en este nuevo comienzo. Sin embargo, aún no se ha confirmado qué sucederá con sus otros dos hijos, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio anterior con Maxi López. Cabe recordar que Valentino, su hijo mayor con el exfutbolista vive en Buenos Aires porque está jugando en las inferiores de River Plate.

Según información de El ejército de LAM, Wanda actualizó su imagen de WhatsApp, dejando atrás una foto con Icardi y reemplazándola por una “más familiar”. La nueva foto muestra a sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, junto a su hijo mayor, Valentino López, en una postal recuperada de hace algunos años.

Antes de su primer viaje, separada de Mauro, la mediática habló por primera vez con la prensa. Lo hizo con un móvil de A la tarde (América), que la aguardaba a la salida de un restaurante, y se sorprendió con la presencia del móvil. “Se bajaron del auto y me asusté, hace mucho frío, no tengo ganas de hablar”, se excusó la empresaria, con una sonrisa, pero firme en su postura. En esta primera instancia, ya adentro de su vehículo, tampoco respondió sobre un posible encuentro con L-Gante en Europa ni de un supuesto pedido de Icardi por la tenencia de sus hijas.

Después de pegar un portazo, el notero insistió y Wanda accedió a responder algunas cuestiones, como si había visto el video de la China Suárez con L-Gante, titulado “Llora como un arrepentido”. “No lo vi, solo vi pedacitos que pusieron en la tele”, expresó. También desactivó las versiones de un posible encuentro con el músico en Ibiza, ya que su viaje será rumbo a Estados Unidos, por un trabajo que no quiso develar. Y aseguró que se va a quedar a vivir en la Argentina para conducir el programa gastronómico de Telefe.

En ese punto, el cronista volvió sobre la situación sentimental con el futbolista y le preguntó si era definitiva la ruptura. “No tengo ni idea”, respondió, y ante la repregunta de si había cosas que hablar entre ellos, fue contundente. “Sí, pero en privado”. Por último, se refirió a las versiones acerca de que su familia y su mano derecha Kennys Palacios no verían con buenos ojos su relación con el referente de la cumbia 420. “Yo nunca dije eso”, señaló el estilista, desde el asiento del conductor. “Yo hablo por mí y no tengo ganas de hablar”, sentenció Wanda, enfatizando que solo quería disfrutar de una cena de amigos y que ya habrá tiempo para indagar en su separación.