Benedetto habló del pedido a Riquelme para rescindir en Boca y del quiebre con Diego Martínez

El Pipa contó detalles de su salida del club en donde reveló la charla que tuvo con el presidente y la que tuvo con el DT.

Darío Benedetto rompió el silencio luego de la rescisión de su contrato con Boca y reveló detalles de los motivos que llevaron a esta prematura partida. “Me junté con Román (por Riquelme) y le pedí que me diera una mano”, afirmó en una entrevista con TyC Sports.

El Pipa tenía vínculo hasta finales de diciembre, pero destacó que “el ciclo estaba terminado”. Además, sobre la charla con el presidente e ídolo del club, agregó: “Le expliqué que me sentía bien, pero que necesitaba minutos y el técnico no me los podía dar. Me dijo que me quería mucho y que me iba a ayudar”.

Con respecto a las sensaciones que le quedan, el delantero fue contundente. “Me hubiera gustado terminar de otra manera y con el mismo nivel que arranqué. No puedo creer que haya hecho 71 goles, logrado seis títulos y estar entre los 20 goleadores históricos de Boca. Jamás en la vida me lo imaginé”, expresó.

Qué pasó con Diego Martínez

El entrenamiento del viernes 17 de mayo marcó un punto de inflexión: fue el día del 34º cumpleaños del Pipa, quien lo había celebrado la noche anterior con una fiesta en Puerto Madero. Entre los invitados estuvieron Marcos Rojo, Cristian Lema, Cristian Medina, Norberto Briasco y Ezequiel Fernández.

El inconveniente se originó algunas horas después, cuando el atacante se dirigió a kinesiología junto a los jugadores que estaban lesionados sin tener ningún problema físico. La decisión de Diego Martínez fue enviarlo a su casa y a partir de allí no volvió siquiera a integrar la lista de concentrados.

Sin bien no hay demasiadas precisiones sobre aquella charla, la frase “noches alegres, mañanas tristes” pronunciada por el futbolista fue lo más resonante. “Lo que pasó con el técnico muere ahí. No soy de los que salen a hablar para que se sepa todo. Para mí eso es tener cero códigos”, disparó.

Cuando se le consultó por la celebración y si era algo que se pudo haber evitado, Benedetto indicó que “ya estaba todo organizado desde hacía mucho tiempo y no había forma de cancelarlo”. En tanto, añadió: “Festejé mi cumpleaños y es algo que voy a seguir haciendo, le moleste a quien le moleste”.

La llegada de Cavani a Boca

El atacante también opinó sobre el uruguayo. “Me sentía bien para competirles a los dos (por Miguel Merentiel), pero después del partido con Defensa y Justicia no jugué más. Ahí la cabeza me hizo un click. Lo hablé con el entrenador y le dije que entendía su decisión. Así que quedó todo más que bien”, cerró.

Benedetto aclaró como será su futuro

Tiempo atrás, el Pipa explicó que no deseaba vestir otra camiseta en el continente si no era la del Club de la Ribera y redobló en esa afirmación pese a estar en la órbita de equipo del Brasileirao. "Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque si no me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando".

Su versión sobre la pelea con Zambrano

"Fue una discusión de partido normal que llegó a mayores. pero lo bueno es que terminamos bien con Carlos, hablando y aclarando todo. Quedo ahí en el vestuario", afirmó el delantero sobre el encontronazo con el peruano en aquel entretiempo del duelo entre Boca y Racing en agosto de 2022. Cuando los equipos estaban en el Cilindro para disputar la segunda parte del encuentro, Benedetto tenía el cuello rasguñado y Zambrano el rostro inflamado por un golpe.