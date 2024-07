El mundo post-occidental y la aceleración geopolítica

La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 constituyó un factor decisivo de la aceleración geopolítica global.

Por Carlos Pérez Llana

Para Clarín

Un conjunto de decisiones y de fenómenos políticos vienen modificando los equilibrios estratégicos que afectan la distribución del poder global. En lo que hace al “mundo occidental” la historia reciente marca las fracturas y remite al Brexit (2020) y a la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump (2017). En ambos casos el bloque estratégico occidental resultó debilitado.

A Europa le resultó insuficiente el eje París/Berlín y la OTAN perdió credibilidad porque según el aislacionismo republicano, encarnado por Trump, la Organización de Defensa Atlántica no era confiable en la medida que sus socios europeos no aportaban lo suficiente. Adicionalmente siempre existió en Europa un interrogante: la naturaleza de la relación Trump/Putin y el componente errático de la política exterior de Trump, graficado en las relaciones con Irán y en el Acuerdo de repliegue de Afghanistán.

La invasión de Rusia a Ucrania en el 2022 constituyó el factor decisivo de la gran aceleración geopolítica global. En ese año China y Rusia proclamaron su “amistad sin límites” durante la visita de Putin a China. Pekín no condenó la invasión y confirmó que Rusia es su socio estratégico mas importante.

Esta virtual alianza está cimentada en una relación personal entre Putin y Xi que se refleja en un detalle no menor: Pekín prefiere hablar de crisis, no alude a guerra y a veces utiliza la caracterización rusa de “operación especial”. Esos datos resultan centrales para entender le política internacional contemporánea.

A esta nueva realidad se le suman circunstancias muy recientes: las elecciones parlamentarias europeas, y la debilidad del presidente Macron, uno de los principales apoyos políticos a Ucrania. Como se sabe, el “campo de la derecha” salió beneficiado en Europa y ese resultado se refleja en la nueva composición ideológica del Parlamento: una reciente Resolución de apoyo a Ucrania obtuvo 495 votos, 137 se opusieron y 47 parlamentarios se abstuvieron. En este nuevo contexto el apoyo europeo a Ucrania se debilitará favorecido por la impasse en el frente de batalla que también repercute en la propia Ucrania.

Así, según una encuesta realizada en junio por el Centro Razumkov, un porcentaje elevado de ucranianos, el 44%, cree que ha llegado el momento de iniciar conversaciones oficiales de paz con Moscú, el 35% se opone a ello y el 21% está indeciso. Estos datos explican porque desde hace unos días el presidente Zelenski busca encarar negociaciones aceptando a Rusia como interlocutor sin poner condiciones.

También la campaña electoral americana influye decisivamente en la aceleración geopolítica global. Trump se opuso a la ayuda a Ucrania y hasta hace poco tiempo en el partido republicano sólo una pequeña minoría acompañó la política de ayuda a Kiev ejecutada por Biden. Ahora, en plena campaña electoral, el peso de la fórmula es decisivo. El candidato a vicepresidente J.D Vance siempre cuestionó la ayuda y en la medida que las elecciones se aproximan muchos integrantes de los equipos partidarios se alejan de los compromisos externos americanos.

Así un miembro destacado de ese lote, el ex-subsecretario de Defensa E. Colby, en un reportaje a Le Monde advierte que los EE.UU no están en condiciones de defender a Taiwan. En un escenario de bloqueo naval señala que los EE.UU no podrían romperlo, como sí se logró romper -vía un exitoso puente aéreo- el cerco a Berlín que Stalin impulsó en 1948.

Ahora, con los datos de las encuestas americanas donde se incluye el “efecto atentado” contra Trump, se multiplican los interrogantes acerca del mantenimiento de los compromisos y alianzas americanas en el mundo, en particular con los países que se benefician del paraguas estadounidense. En una entrevista a la Revista Bloomberg Businessweek -publicada el 16/7- D. Trump interrogado sobre la defensa americana a Taiwan el ex-presidente respondió: ”conozco muy bien a esa gente, los respeto mucho. Nos quitaron alrededor del 100% de nuestras industrias de microchips. Creo que Taiwán debería pagarnos por su defensa. Ya se sabe, no somos diferentes a una compañía de seguros. Taiwán no nos ofrece nada”. En esa entrevista, Trump fue más allá al plantear una desventaja insuperable: señaló la distancia de 68 millas que separa al Continente de la Isla.

Estas “verdades” del candidato ocultan otras realidades. Del 2017 al 2021 Trump desarrolló en el Asia una diplomacia transaccional cuyo principal objetivo consistió en amenazar a Corea del Sur y Japón con la interrupción de los compromisos de apoyo sino aumentaban las compras de equipos militares estadounidenses.

Taiwán cumple y lo hace, invierte en su defensa, construye submarinos y compra aviones a los EE.UU. Además, Trump omite algunas verdades: la isla produce el 90% de los semiconductores de última generación, incluidos equipamientos para Apple y los que le permiten a Nvidia estar a la cabeza de la inteligencia artificial.

Decididamente en el estrecho de Taiwan, el mediterráneo asiático, se juega la rivalidad EE.UU/China, un espacio donde la flota china ya supera a la americana. El riesgo para Washington se incrementó por dos razones: 1) los misiles hipersónicos maniobrables pueden destruir a la flota americana y 2) ¿quien enfrentaría al líder que reunificaría China? ¿Trump habrá evaluado debidamente las implicancias del mundo post occidental que él ayudó a construir?