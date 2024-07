Sharon Stone será la villana en la secuela de la exitosa "Nobody"

La ganadora del Globo de Oro, Sharon Stone, ha firmado como protagonista de la secuela de Universal Pictures, "Nobody 2".

La estrella interpretará a la villana principal acompañando en el reparto a Bob Odenkirk, quien retomará su papel de Hutch Mansell, y a Connie Nielsen.

Dirigida por Timo Tjahjanto a partir de un guion escrito por Derek Kolstad, Aaron Rabin, Umair Aleem y el propio Odenkirk, por el momento no está confirmado si otros miembros del elenco de la primera entrega como RZA o Christopher Lloyd también regresarán.

Esta secuela del thriller de acción de 2021 será producida por Kelly McCormick y David Leitch para 87North, Odenkirk y Marc Provissiero para Odenkirk Provissiero Entertainment y Braden Aftergood para Eighty Two Films. Por su parte Jay Polidoro y Tony Ducret supervisarán el proyecto para el estudio.

En la ahora primera entrega Hutch Mansell es un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida. Un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni al él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake no oculta su decepción, y su esposa Becca se aleja todavía más.

Pero las secuelas del incidente sirven de detonante para que Hutch estalle y libere la rabia que ha acumulado durante años, y le hará recorrer un violento camino en el que saldrán a la luz oscuros secretos y habilidades que ni él sabía que tenía. Para salvar a su familia, Hutch se enfrentará a un peligroso enemigo y se asegurará de que en el futuro nadie vuelva a subestimarle.

La película obtuvo críticas por lo general positivas, con una recaudación mundial que, a pesar de estrenarse durante la pandemia, alcanzó los 57,5 millones de dólares para un presupuesto de 16 millones.