Granados consideró que en Argentina "el gradualismo no funciona"

Este martes, el licenciado Osvaldo Granados se refirió en su columna que se emite por Radio Panorama a diversos temas que competen a la actualidad política y económica del país.

Granados consideró que en Argentina "fracasa el gradualismo" y adjudicó a este fenómeno el fracaso de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo Nacional.

"Macri fracasó porque hay tantos curros y tantos kioscos que si vos querés enfrentarlos de forma gradual, perdiste. Si no es con shock no los sacas más porque a las corporaciones, si no lo haces de golpe, le das tiempo para que se defiendan. El gradualismo no funciona", dijo.

Se refirió además al Impuesto a las Ganancias, asegurando que "hay sectores que no quieren pagar, especialmente los bancarios y petroleros".

"Se va a deducir lo que se pagué por una prepaga, por un alquiler y no pagan impuesto personal quienes trabajan en el pozo petrolero, tampoco Tierra del Fuego. Pero igual la CGT quiere ir a la Justicia, aunque una vez que se aprobó la ley es muy difícil", expresó.

En otro tramo de su columna, el especialista se refirió al RIGI y anticipó que una de las inversiones más importantes probablemente desembarque en Río Negro ante la negativa de Kicillof de aceptar esta medida contemplada en la Ley Bases.

"Se lo van a sacar a la provincia de Buenos Aires porque Kicillof no lo aprobó y quiere tener su propio RIGI que presentaría la semana que viene. El problema es que Cristina le dijo que no quiere que le dé tantas ventajas a los empresarios", señaló.