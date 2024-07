"Se calmó el mercado porque se envío la plata para el pago de los intereses de los bonos que vencen en enero"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Este miércoles, el especialista en política y economía Osvaldo Granados informó que el gobierno, para asegurar el pago de los intereses de los bonos en enero de 2025, envío los dólares desde el Banco Central al Banco de Nueva York, movimiento que calmó los mercados durante los dos primeros días de esta semana.

"Los mercados se pusieron histéricos entonces se enviaron los dólares y esto fue como un lexotanil: se calmó todo", expresó.

Agregó que las reservas en el BCRA "son negativas todavía" y destacó que durante la visita del ministro Luis Caputo a la Rural dijo "cosas de perogrullo, como que le gustaría bajar las retenciones pero para eso hace falta superávit fiscal".

"Lo que me quedó en estos días es que en esta política nueva, de la segunda fase, se concentran en bajar la brecha cambiaria tratando de que la inflación sea pareja al 2% que es la devaluación. Además del superávit, no se fabrica plata y se mantiene la devaluación del 2% mensual. El compromiso es que los dólares que se compren al oficial, se venden en el mercado libre para que no afecte", indicó finalmente.