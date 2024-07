Chile alcanza un récord histórico en exportación de frutas frescas

El dato surge a partir de un análisis del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile basado en cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

“Las frutas chilenas se han ganado un espacio en el mundo por su calidad, seguridad y sabor, y han impulsado a todo el sector agropecuario, que este primer semestre superó los US$ 7 mil millones en exportaciones, casi un 9% que en el mismo período de 2023″, señaló la directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda.

“La estrategia de colaboración público privada está dando resultados, con el trabajo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en la diversificación y profundización de nuestros acuerdos comerciales; el de ProChile, en promover los productos y servicios chilenos, y del sector exportador de tener una oferta de calidad”, agregó.

Un ejemplo destacado es el de las cerezas, que vivieron una temporada histórica con exportaciones que superaron los US$ 2.200 millones entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, siendo China el principal destino. En el primer semestre de este año, las exportaciones de cerezas alcanzaron más de US$ 1.961 millones, lo que representa un aumento de más del 26% en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, las exportaciones de arándanos alcanzaron un valor de US$ 403 millones en el primer semestre, representando un aumento del 21,4% en comparación con el mismo período de 2023, acercándose al pico histórico registrado en 2021.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, con US$ 172 millones (un incremento del 6,5% respecto al mismo período del año pasado), Alemania, con US$ 37 millones (casi el doble del registro del año anterior) y Reino Unido, con US$ 34 millones.

Las ciruelas también lograron un primer semestre histórico, con un incremento en su valor de exportación de más del 40% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los US$ 308 millones. Por otro lado, los duraznos y nectarines registraron envíos por un valor de US$ 164 millones, un aumento del 25%, con destinos principales en China, Estados Unidos y México.

Otras subidas significativas en el primer semestre se observaron en la exportación de kiwis, alcanzando los US$ 139 millones, lo que representa un incremento de casi el 13% en comparación con el mismo período del año anterior, y en la exportación de uvas, que totalizó US$ 931 millones, con un aumento del 17%.

“Estas cifras muestran que la estrategia de colaboración público-privada está dando resultados, con el trabajo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en la diversificación y profundización de los acuerdos comerciales, el de ProChile en promover los productos y servicios chilenos y el del sector exportador en tener una oferta de calidad”, señaló el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Entre enero y junio, se registraron envíos por más de US$ 22.500 millones en productos y servicios no relacionados con el cobre ni el litio, una cifra que se encuentra entre las más altas en los registros históricos del país, según datos del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, basados en información del Servicio Nacional de Aduanas.

Además de las frutas, el primer semestre también marcó récords en la exportación de servicios, alcanzando casi US$ 1.180 millones, cerca de un 30% más que en el mismo período del año anterior. En particular, los sectores de tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de mantenimiento y reparación aumentaron sus servicios en el extranjero, con envíos de US$ 321 millones y US$ 289 millones respectivamente durante el período.

“La exportación de servicios desde Chile ya fue récord el año pasado, con más de US$ 2.150 millones, y este año se encamina a un nuevo máximo histórico. Esto refuerza la diversificación de la canasta exportadora chilena más allá de los sectores tradicionales, como la minería y los alimentos, y muestra el creciente valor agregado de nuestros envíos al mundo”, señaló Fernández.