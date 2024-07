Con un look muy osado, Rocío Guirao Díaz disfrutó del calor de Ibiza

Fanática del verano, la modelo viajó a Europa para pasear por las principales playas en una de sus estaciones favoritas. Vistió un traje de baño que está causando furor entre las famosas.

Rocío Guirao Díaz vistió una microbikini animal print y demostró que está a la vanguardia de las últimas tendencias. Aprovechando el verano europeo, la modelo se encuentra en Ibiza junto a su familia, y desde sus playas posó con un traje de baño que causó furor entre sus seguidores.

La modelo eligió un traje de baño de dos piezas con un estampado de leopardo en tonos marrones. El conjunto está compuesto por un corpiño triangular simple y una bombacha colaless de tiro medio con frunces, logrando un look moderno y chic. Para completar su outfit playero, la mediática añadió un par de gafas de sol total black con formato aviador y marco metálico.

La publicación de Rocío Guirao Díaz rápidamente acumuló miles de "Me gusta" y numerosos comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su look y estilo. La modelo sigue demostrando por qué es una referente indiscutible de la moda en nuestro país por medio de su Instagram, donde ya supera los 2 millones de seguidores.