La bronca de Mascherano: “Son los Juegos Olímpicos, no un torneo de barrio”

Tanto el entrenador de la Selección Argentina Sub 23 como Nicolás Otamendi rompieron el silencio después del bochornoso debut contra Marruecos en París 2024.

“Es un papelón histórico”. Así definieron la mayoría de los presentes lo ocurrido en el debut de la Sub 23 de la Selección Argentina contra Marruecos en los Juegos Olímpicos 2024 y no hay otra frase que encaje mejor. En el debut, el equipo de Javier Mascherano perdía por un doblete de Rahimi, pero Giuliano Simeone y Cristián Medina le devolvieron, parcialmente, la esperanza.

Fue ahí donde comenzó un escándalo sin precedentes: por invasión y bombas de estruendos por parte de los marroquíes, el juego estuvo detenido durante casi dos horas. Para colmo, los jugadores volvieron y a instancias del VAR anularon el tanto de la igualdad: Javier Mascherano y Nicolás Otamendi salieron con los tapones de punta y confesaron que “ni nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo”.

“Ayer nos entraron a robar al predio. A Thiago Almada le robaron las cosas. Nos piden credencial para todo, pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos”, denunció el entrenador del seleccionado olímpico con TyC Sports después del partido.

Y concluyó: “Nos dijeron que estaba terminado 2-2. Ni nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo. Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar".

Sin embargo, el Jefecito no fue el único que salió a manifestarse en desacuerdo con lo que pasó. Otamendi, uno de los tres mayores que acompañó a la Delegación a París 2024, reveló: “Es un papelón histórico, nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco”.

“Esperamos una hora y cuarenta, pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos”, cerró el defensa central en TyC Sports.

La queja de Rulli con palazo incluido a Francia

El arquero de la Sub 23 utilizó sus redes sociales para descargar toda su bronca por el gol agónico que le anularon a Cristian Medina tras más de una hora y media de demora. Además, le agradeció a los hinchas por el apoyo y le tiró un palito a los franceses: "Gracias a todos por el aguante y los mensajes, no saben lo gratificante que es representar a nuestro país en una competencia como esta. Ya sabemos a donde vinimos y como nos van a tratar, pero no tengan dudas que vamos a hacer hasta lo imposible por llevar nuestra bandera a lo mas alto nuevamente. TODOS JUNTOS!".