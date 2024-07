Independiente anunció el regreso de un histórico: Víctor Hugo Cajal

El experimentado base volverá a vestir la camiseta de Inde en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet.

El histórico base santiagueño Víctor Hugo Cajal vuelve a Santiago del Estero y vestirá los colores de Independiente BBC después de su último paso allá por el 2017.

Con 43 años y muy vigente, llega proveniente de Sportivo Suardi, donde hizo una campaña histórica llegando a un quinto partido en la serie de final de la Conferencia Norte ante el ascendido Atenas.

En la 2023/24 jugó 38 partidos con un promedio de 6.9 puntos, 4.1 rebotes y 3.7 asistencias en 30:17 minutos. Con el objetivo de aportar liderazgo, buen juego y compañerismo, vuelve a su pago para lo que a priori y según su testimonio, será su última temporada como profesional.

“Estoy muy contento de volver a Santiago. En un principio estaba la idea de colgar las zapatillas, pero surgió esta oportunidad y no dudé. Le agradezco a toda la gente de Independiente, con su comisión directiva que tiene a Carlos Basualdo a la cabeza que me dan la posibilidad de retirarme en Santiago, ante mi familia, amigos y el público del básquet de la provincia que siempre me trataron muy bien. Estoy muy bien predispuesto a disfrutar de este año, poder conseguir buenos resultados, llegar lo más lejos posible y conseguir tanto en lo personal como en lo institucional una marca que quede en cada uno de los amantes de este deporte para que siempre tengamos al básquet de Santiago en lo más alto”.