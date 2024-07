"Que se joda": la escena de celos en vivo de Nati Jota a Gastón Edul por una foto

La influencer notó que el periodista deportivo eliminó una imagen de su cuenta de Instagram en la que aparecían juntos y se mostró decepcionada.

Desde hace varias semanas se cree que entre Nati Jota y Gastón Edul puede haber mucho más que una buena relación de colegas. Prueba de eso fue la gran química que mostraron durante las coberturas de los juegos de la Selección Nacional en la Copa América. Sin embargo, no siempre parecen manejarse en los mejores términos.

En la transmisión del programa Sería Increíble (Olga), Eial Moldavsky, Homero Pettinato y Damián Betular hablaban sobre el manejo de la tristeza. Mientras sus compañeros desarrollaban, la cara de Nati cambió drásticamente cuando se dio cuenta que Gastón borró de sus historias de Instagram una foto en la que aparecía junto a ella.

Visiblemente contrariada, la conductora expresó: “Algún motivo hay, no borrás porque sí. ¿Se dio cuenta después de que le pareció fea? No se hagan los hombres libres y relajados. Él reposteó la story y ahora la borró. Yo también la había reposteado, la voy a eliminar yo también. Que se joda”.

Ante la queja de la influencer, Homero Pettinato llamó en pleno vivo al periodista deportivo, quien se encuentra en Francia cubriendo los Juegos Olímpicos, para que explicara el por qué de este repentino cambio en su cuenta. El aludido se excusó con una explicación inesperada: “Porque hoy tenía que tener, por la marca que me trajo, las historias limpias para dedicárselas al partido. La foto (con Nati) me encantó, y no por cómo salí yo”.

Esto último, le sacó una sonrisa a Jota, a pesar de los chistes de sus compañeros, quienes le remarcaban que para Edul, una promo con marcas era más importante que postear fotos junto a ella. Sin hacer caso a las bromas, el notero quiso reivindicarse con su compañera y le dedicó un simpático mensaje: “Nati, este saludo desde Francia es solo para vos”.