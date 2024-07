Denuncian que la mercadería de comedores se vende en ferias de Jujuy

Lo indicó la beneficiaria de un espacio en Alto Comedero, quien asegura haber visto los productos a la venta en distintos mercados.

La situación de merenderos y comedores jujeños es cada vez más complicada: a los problemas que tienen para conseguir mercadería o hacer que la que reciben sea suficiente para la demanda que tienen, en las últimas horas hubo denuncias de irregularidades en torno a las partidas que se gestionan desde el Estado, tanto de dirigentes radicales que desvían los productos para uso propio, como de venta en distintas ferias de capital. Y no es el primer ni único caso de este tipo: recientemente, en Alto Comedero, denunciaron la venta de yerba mate destinada a la ayuda social. Graciela, beneficiaria de un merendero del populoso barrio, dijo que lo que reciben desde Desarrollo Humano no es suficiente, que muchas veces tienen que poner de su bolsillo para comprar los ingredientes que necesitan, y que a veces reciben incluso productos como arvejas, que no utilizan al no funcionar como comedor. Les entregan leche, azúcar, cacao, harina, postres, sémola, yerba, y necesitarían que también les envíen aceite, porque preparan tortillas y buñuelos para los chicos que asisten a la institución. “La mercadería que nos da el Ministerio ayuda, pero hay lugares donde la que se recibe se vende en ferias, la misma marca que la que retiramos. En lugar de venderse, se tendría que entregar en comedores que dan merienda”, acusó. También afirmó que no hay controles al respecto, y recomendó que las autoridades correspondientes ordenen recorridos de merenderos y comedores.