La oposición de River pide por el cambio de entrenador: "Iría a buscar a Gallardo"

Carlos Trillo, que firmó un comunicado junto a Luis Belli sobre el mal momento futbolístico con Demichelis como DT, cargó contra la decisión de que continúe en el cargo y las incorporaciones del mercado de pases.

Después del cónclave en el estadio Monumental entre Martín Demichelis y la cúpula dirigencial, integrantes de la oposición sacaron un comunicado en el que criticaron la "falta de un rumbo alineado con el sentimiento de la gente" -por la cuestionada continuidad del entrenador tras los bajos rendimientos- y dispararon contra la búsqueda del mercado de pases, al definirlo como "una política de compraventa de jugadores errática".

En este sentido, Carlos Trillo, líder del frente Unidos x River, dialogó con TyCSports.com y expresó su disconformidad con los resultados deportivos más recientes y con algunas decisiones relacionadas al armado del plantel de la Primera División.

Te recomendamos: Demichelis recibió el apoyo de los dirigentes y seguirá en River

El comunicado de la oposición de River contra la dirigencia

"El presente futbolístico de River es el resultado de la seria desconexión de la dirigencia con lo que queremos los hinchas", empieza la papeleta, y continúa: "Como en otros aspectos de la actual gestión, en la planificación deportiva también se ve la falta de un rumbo alineado con el sentimiento de la gente".

Además, cargaron particularmente contra la figura del presidente del Millonario y la cúpula dirigencial por las últimas adquisiciones del mercado de pases: "Esto se refleja en una evidente falta de liderazgo, sumada a una política de compraventa de jugadores errática, que impacta negativamente en el desempeño del equipo".

Por último, el comunicado cierra con una consigna clara destinada a los altos mandos dirigenciales: "Pedimos a la Comisión Directiva definir claramente los objetivos teniendo en cuenta la identidad riverplatense, abandonar las pujas de poder internas y trabajar con compromiso y humildad para corregir el rumbo".

- En el comunicado hablaron de "falta de cercanía con la gente"... ¿A qué cuestiones se refieren puntualmente?

- Es la falta de empatía. Cada vez menos socios vienen a la parte social del club porque te ponen muchas trabas, te sancionan porque prestaste el carnet, cuando ellos habilitaron o privatizaron las tribunas. Las compraron desde agencias de turismo a gente que tiene mucho dinero y las revenden, sin que esté permitido. Hacen grandes negocios y vos ves en la cancha que el aliento es poco desde las plateas. Es gente que nunca ha venido a la cancha, son turistas que no saben ni las canciones. Realmente tiene la posibilidad de comprar a precios exorbitantes y ganan más las agencias de turismo por ahí.

Carlos Trillo

- ¿Y sobre lo estrictamente futbolístico?

- Hoy el socio está pidiendo lo que todos lo vemos, que Demichelis dé un paso al costado. Se ve venir una hecatombe. Va a ser muy sombrío el panorama de aquí en más. Se ve que los jugadores no le están respondiendo o no lo entienden. A partir del famoso off the récord de Demichelis con los periodistas, evidentemente el vestuario se quebró. Al líder dentro de la cancha lo echó. Hoy no tenés a alguien adentro del campo de juego que ordene, que maneje y que acomode. Las compras que le hizo la Comisión Directiva no son buenas, no son jugadores de jerarquía.

Te recomendamos: Valentín Gómez rompió el silencio: "Me gustaría jugar en River"

Cabe destacar que en la presente ventana de transferencias arribaron el arquero Jeremías Ledesma -3.500.000 euros desde Cádiz-, Federico Gattoni -a préstamo de Sevilla-, Adam Bareiro -desembolsaron cerca de 4,5 millones de dólares-, Felipe Peña Biafore -repescado a Lanús- y Franco Carboni, también cedido desde Inter de Italia, dueño de su ficha.

En cuanto a las bajas, Demichelis ya no puede contar en sus filas con Agustín Palavecino (Necaxa), Andrés Herrera (Colombus Crew), David Martínez (Inter Miami) y Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia de Mendoza). Salvo el arquero, los otros tres futbolistas habían sido criticados por una parte de la hinchada. De hecho, se escucharon algunos silbidos para ellos cuando la voz del estadio Monumental los mencionó en los últimos partidos previos a sus partidas.

- ¿Qué balance hacen del mercado de pases?

- Yo puse en mis redes que se debería haber gastado lo que no se tenía. Si había que pedir un préstamo para comprar jugadores, lo tenían que hacer. Esta Copa Libertadores es muy ganable, sobre todo porque definimos acá en casa. Pero trajeron a préstamo a Gattoni, un jugador que no era titular allá en Europa, donde estuvo siete partidos nada más, y no es jerarquía, y a Carboni, que es una apuesta. Dijeron que era una apuesta en un mercado donde vos tenés que romper con todo, como hizo Rodolfo (D'Onofrio, expresidente de River entre 2014 y 2021) con Pratto (el club le pagó 11 millones de dólares a Sao Paulo en 2018) para que le rindiera. Repatriaron a Peña Biafore, que está bien y tiene que estar, pero no es un cinco titular, lo trajeron para que peleara un puesto. Trajeron a Ledesma, que va a ser suplente de Armani, y gastaron en Bareiro, que la verdad no es tampoco un jugador de jerarquía o un 9 que la rompa como pasó con Pratto.

- ¿Qué jugador hubiera roto el mercado para ustedes?

- Pezzella es jerarquía, un marcador central campeón del mundo que estuvo en River. Yo hubiera ido a buscar a Enzo Pérez, le hubiera dicho 'perdóname, volvé acá y ordename este equipo'. Enzo imagino que lo haría con mucho placer. En su momento Marcelo apuntó a Taty Castellanos. Es un jugador diferente, de jerarquía y deberían haber ido a buscar también a un jugador de esas características. Era un mercado de pases donde River tenía que ser diferencia. Después te puede salir bien o mal, pero si tenías que gastar dinero era en este mercado de pases. Y no se vio que lo hicieron.

- Hace más de 10 años que la hinchada de River no entonaba el cantito "jugadores...". La última vez había sido en 2013, con Ramón Díaz en el banco, en el Monumental. ¿Cómo pensás que va a ser el recibimiento al equipo el domingo?

- Si el domingo desgraciadamente sucede lo que nadie quiere, que es que este equipo pierda con Sarmiento -que es un equipo bicho-, yo te quiero ver escuchar al Monumental, las cosas que pueden llegar a decir de la dirigencia. La gente se cansó, ves que algunos trotan en la cancha y otros marcan al revés. Ves errores que decís 'no puedo creer que esté jugando de esta forma'. El técnico que sabe teóricamente muchísimo más es quien debe marcar esos errores y evidentemente no está pasando o no lo entienden o no lo escuchan. Les va a caber a todos si esto va mal. Yo no soy de los que van a putear, porque no es mi forma de proceder. Haré un comunicado como lo estamos haciendo con Luis Belli. La gente se puede expresar tranquilamente porque esto es un club social nacional y popular. Es una asociación civil sin fines de lucro y va a seguir siendo eternamente así. No pretendan manejarnos como una SA.

- ¿Qué balance hacés sobre el ciclo de Demichelis, desde su comienzo en diciembre del 2022 hasta ahora?

- Empezó bien. Había que continuar después de Marcelo Gallardo, necesitabas una espalda importante para bancar el post Gallardo. Obviamente tenía el equipo bastante armado y después se empezó a equivocar. Nos tuvimos que comer que venga Salomón Rondón y que lo banque, siendo que Borja, que hoy es San Borja, estaba en el banco y era el tercer delantero. Creo que se ha equivocado en el último tiempo. Me parece que rompió el vestuario después del off the récord con los periodistas. A partir de ese momento, fue un descalabro tras otro. Perdió con equipos de otras categorías y quedamos eliminados de la Copa Argentina. Perdimos ayer con el último de la tabla. Está haciendo historia de la mala y es lo que no queremos que pase. De seguir así, el futuro es medio oscuro y es lo que no merecemos los hinchas. Nosotros queremos lo mejor y hoy en el banco no lo tenemos.

- ¿Cómo se dividen las culpas por este mal momento deportivo de River?

- Esta dirigencia se encargó de echar al mejor técnico de la historia de River: Marcelo Gallardo. Se encargó de echar, creo que a peddo del DT, a uno de los mejores cinco de la historia, como Enzo Pérez. No compraron jugadores de jerarquía cuando debieron comprarlos. A la Comisión Directiva le cabe un 60 por ciento de la culpa. Después, sería el 30 de Demichelis y el 30 de los jugadores. La cuarta pata, los socios, no tienen la culpa. El socio ha demostrado que banca en todo momento. Por eso queremos que se revierta y se de un golpe de timón.

- Si estuvieran en el poder con el frente Unidos x River y tuvieran la posibilidad de concluir el proyecto... ¿A qué entrenador buscarían como reemplazante?

- El primero que iría a buscar es a Marcelo Gallardo, pero no te quepa duda. Trataría de convencerlo de que agarre de nuevo como técnico. Si él no acepta, me encantaría ir por su cuerpo técnico, por Biscay y Bujan. Si tampoco aceptaran ellos, iría a buscar al Chacho Coudet o a Hernán Crespo.