Milei asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos a orillas del Sena

Tras su encuentro con Macron, el presidente está presente en el evento junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los jefes de Estado del mundo que viajaron a Francia.

Luego de la reunión que mantuvo más temprano con Emmanuel Macron en Francia, el presidente Javier Milei se dirigió este viernes a orillas del Río Sena para participar de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Lo hizo junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los jefes de Estado del mundo, quienes también se hicieron presentes en el evento.

“Bienvenidos, queridos amigos”, posteó en sus redes sociales el mandatario francés horas antes de que comenzara la celebración. Junto a su mensaje también compartió una foto en la que se ve a todos los líderes mundiales que viajaron al país con este motivo. Se trasladaron dignatarios de más de 130 países, según informaron oficialmente.

El comienzo oficial de los JJ. OO. ocurrió pasadas las 14:30 de Argentina. A las 14:45 apareció la delegación nacional, que fue el 12.º equipo en desfilar, detrás de Arabia Saudita y antes de Armenia, y tuvo como abanderados al voleibolista Luciano De Cecco y la jugadora de hockey Rocío Sánchez Moccia. Al ser enfocados por las cámaras, toda la comitiva entonó un cántico para los televidentes: “Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar...”.

Antes de la ceremonia inaugural, los referentes argentinos dialogaron con la prensa y señalaron: “Es un honor llevar la bandera. Tengo felicidad, emoción, ansiedad, ya empiezan los Juegos. Los dos competimos mañana y esa ansiedad se empieza a sentir. No sabía mucho (de la ceremonia en el Sena). La verdad que es increíble, no me tocó nada parecido, siempre fue caminar por un estadio. Va a ser súper especial, particular y algo mágico”, explicó Rocío Sánchez Moccia.

De Cecco, por su parte, agregó: “Es hermoso poder representar a la selección, a todos los deportistas que estamos acá, hay que disfrutarlo. Es todo nuevo. mañana todos competimos, es medio raro, pero a la vez increíble y una experiencia inigualable. Estamos en un lugar que es un metro cuadrado para los dos, nos dieron un arnés, y vamos a tener la bandera. Si la bandera es muy pesada, tenemos lugar donde apoyarla. Nos enfocan por 35 segundos. Sabía que compartíamos el barco porque tenemos una delegación chica porque muchos compañeros no pudieron venir. Nos dijeron que dura 43 minutos”.

Los encargados de abrir la ceremonia fueron los integrantes del representativo de Grecia, respetando la antigua tradición; mientras que la delegación de refugiados fueron en el segundo lugar. El resto de delegaciones fueron por orden alfabético. En este sentido, teniendo en cuenta que Australia (organizará los Juegos del 2032) y Estados Unidos (país anfitrión del 2028), se decidió que estas estén justo antes que Francia, que cerrará el evento.

Según informaron antes que se comenzara la celebración, son 205 las delegaciones que participarán de la cita. Estas se repartirán en 85 embarcaciones que trasladarán a los más de 6.500 atletas, quienes navegarán 6 kilómetros por el río Sena. La ceremonia se extenderá por más de 3 horas y media y se esperan más de 300.000 espectadores a lo largo de todo el trayecto. Asimismo, detallaron que las fuerzas de seguridad organizaron un operativo con más de 45.000 agentes.

La expectativa es que alrededor de 1.500 millones de personas en todo el planeta sigan el evento durante la transmisión de TV y diferentes plataformas. En ese sentido, el Olympic Broadcasting Services (OBS), la cadena encargada de generar las imágenes desde cada una de las sedes deportivas y que tendrá la realización de la inauguración, confirmó que también será sin precedentes lo que verán los televidentes de todas partes del mundo este viernes.

Se utilizarán 120 cámaras para la apertura, tres veces más que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Habrá ocho drones para seguir todas las acciones del show, tres helicópteros y 200 cámaras móviles que utilizan teléfonos inteligentes Samsung S24 Ultra colocados en los barcos. Sólo para OBS habrá dispuestas cuatro embarcaciones, cada una con tres cámaras robóticas.

El evento se transmite en Latinoamérica por los canales TyC Sports y TV Pública (Argentina) / Canal 5 y TUDN (México) / ATV Perú y Movistar Deportes (Perú) / Canal 5 Medios Públicos (Uruguay) / Claro Sports (Latinoamérica / YouTube)