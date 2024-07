Muchas ausencias de niños/as no solo se debe a desorientaciones temporo-espaciales sino extracciones territoriales a modo de rapto.

Por Pbro Dr. Marcelo Trejo:

Una Marcha Nacional contra las “infancias robadas” no solo expresa el dolor lacerante de la ausencia de un hijo, hermano, nieto en el seno afectivo familiar; expresa muchas veces también un deliberado plan estratégico de “niños desaparecidos”.

Las idas y vueltas en las informaciones, los dimes y diretes de las declaraciones, las dilatadas y confusas tareas de reconocimiento; y, sobre todo los tiempos alargados en investigaciones y definiciones dan qué pensar. Muchas ausencias de niños/as no solo se debe a desorientaciones temporo-espaciales sino extracciones territoriales a modo de rapto.

Sin eufemismo alguno, dichas connotaciones aducen a Trata de Personas. Organizaciones clandestinas que trafican cuerpos, órganos y fluidos humanos con el solo interés de comercio internacional. Redes muchas veces imbricadas con grandes poderes económicos y políticos. Es sabido que el Tráfico de Personas se encuentra ubicada en el segundo negocio rentable del mundo. Organizaciones, estructuras y connivencias rechazables que, el Papa Francisco las declara como «un crimen contra la humanidad».

“¿Dónde está Loan? ¿Dónde están los niños desaparecidos?” clama el mensaje de convocatoria para este evento federal. Una marcha contra la desaparición de niños/as en tiempos plenos de democracia en Argentina no es cosa menor.

Al contrario, ello nos remite a un pasado de terror instituido donde solo el derecho de vida presente y búsqueda familiar tenía la contestación de “desaparecido”. Heridas profundas que aún no sanan en el tejido social argentino. Otra vez, no!!!

Marcha federal que propicia y espera reacción en gestión estatal. Tiempos de respeto profundo a la dignidad de las personas y amplia custodia de sus cuerpos y destinos, cuyo valor es inmensurable e intransferible. Defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia, tras la marca creacional divina de Dios (cf. Francisco, Laudate Deum).

Por otro lado, es una tentación caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias (cf. Declaración “Dignitas infinita” Roma 2024) Ello no basta y la indiferencia social frente a la Trata y Tráfico no ha de tener lugar.

Este fenómeno maléfico no es ajeno a la cotidianidad ciudadana. Las sutiles garras de captación se encuentran por doquier. Se decía: “esto no sucede, un problema de otros, de zonas alejadas, a mí no me pasará….. hasta que pasó”. Era conciencia/ frases populares que abonaron terroríficas situaciones de otros tiempos. La negación de dichas realidades que acontecen hoy y la insensibilidad solidaria ante esta cuestión también fortalecen el accionar criminal de Trata y Tráfico. Que no se repitan estas trágicas historias.

No a las infancias robadas. No al Tráfico infantil! No a infantescaptados, traficados y explotados¡ No a Niños y Niñas Desaparecidos!