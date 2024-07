Expectativa por las elecciones: solo un 1,5% de los venezolanos en Argentina pueden votar este domingo

De acuerdo a las condiciones que impuso el gobierno de Nicolás Maduro, solo cerca de 2.600 personas podrán votar de los más de 220.000 que habitan en el país.

Este domingo se llevarán adelante las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro va por su tercer mandato, mientras que la oposición busca la hazaña histórica de vencer al chavismo. El caso es que de los más de 5 millones de migrantes, solo fueron habilitados 69 mil para votar en el exterior.

Uno de los que no podrá ejercer su derecho ciudadano es el médico y activista político Yang Álvarez, quien contó en el programa Sábado en TN que “el régimen de Maduro ha puesto trabas ilegales para impedir el voto”. “Por ley, solo se exige cédula de identidad para votar”, explicó. Sin embargo, el gobierno actual pide, para los residentes en la Argentina, pasaporte venezolano vigente (tiene un valor de 360 dólares) y residencia permanente.

Según explicó Álvarez, abrieron el proceso electoral 15 días más tarde de lo previsto, con 50 personas por día que podían registrarse, mientras había colas de 200 o 300 postulantes. Muchos se quedaron afuera.

En la Argentina solamente podrán ejercer su derecho 2638 venezolanos, entre los 220 mil migrantes y refugiados registrados en el país. Esto se debe a las trabas del gobierno de Maduro para habilitar el registro de votantes.

El médico venezolano denunció que en su país la mayoría de los venezolanos vive con “2 o 3 dólares por mes” con mal funcionamiento de los servicios públicos. “Hay gente que tiene agua 4 días a la semana”, contó la periodista Carolina Amoroso desde Venezuela a Sábado en TN.

“Las familias van a salir a votar por la oposición para que puedan regresar los 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir del país”, afirmó en el mismo programa la secretaria general de la ONG Alianza por Venezuela, Liset Luque. “Este domingo revive la esperanza de un cambio para nuestro país”, agregó.

“Ganas de volver, tenemos. No he vuelto desde que salí, por miedo. No sabemos si nos van a detener al llegar”, señaló Álvarez. “Edmundo González tiene un plan para recuperar la economía y unificar a las familias”, afirmó.

“El proceso electoral tuvo varias irregularidades. Además de las impuestas a los migrantes, ayer hubo denuncias en el interior del país”, indicó Luque. Y remarcó: “No estamos frente a un gobierno democrático”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el procedimiento se habilitará desde las 6:00 en la sede del consulado venezolano, ubicado en la avenida Luis María Campos al 170. La votación terminará a las 18:00, aunque podría extenderse si hay electores en la fila, según lo indica la ley.

Por disposición del Consejo Nacional Electoral venezolano, la votación en el exterior se hará de forma manual. En la boleta aparece la imagen de cada candidato y un óvalo al costado. La persona deberá marcar con una X el candidato de su preferencia.