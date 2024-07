Presbítero Marcelo Trejo: "La trata es un problema internacional, una marcha así sensibiliza la situación"

El evento atrajo a una multitud comprometida con la causa y tuvo como objetivo principal visibilizar y sensibilizar sobre la grave problemática de la trata infantil.

En un conmovedor acto de unidad y protesta, la Plaza Libertad se convirtió en el epicentro de una marcha federal en contra de la trata infantil. La jornada, que reunió a representantes de diversas iglesias, organizaciones y asociaciones, culminó en una misa en la Catedral Basílica.

El evento atrajo a una multitud comprometida con la causa y tuvo como objetivo principal visibilizar y sensibilizar sobre la grave problemática de la trata infantil. Durante la marcha, realizaron un abrazo simbólico de la solidaridad y el compromiso de la comunidad en la lucha contra este flagelo.

Loan

El Presbítero Dr. Marcelo Trejo, responsable del Observatorio Provincial contra la Trata de Personas, brindó su apoyo y palabras durante el evento, destacó la importancia de esta movilización. “Eso es muy especial con la prevención de la trata infantil. Esta marcha significa eso: una compañía, la sensibilización, la visibilización de esta situación que nos toca a nosotros, que toca a la nación”, expresó.

En su intervención, Trejo subrayó la dimensión internacional del problema, haciendo hincapié en el alto coste económico y los intereses internacionales involucrados. “La trata es un problema internacional que asume un coste económico grande. Por eso, una marcha así sensibiliza la situación”, afirmó.

El presbítero también destacó el valor de la marcha como una forma de proteger a las familias, la provincia y el país. “Una marcha para no permitir la trata infantil evidencia la conflictividad. Nos hace cuidar nuestro país, nuestras familias, nuestra provincia”, afirmó con firmeza.

Trejo expresó su apoyo a la participación de diversos grupos y sectores en la marcha, subrayando que, más allá de las creencias y diferencias, el rechazo a la explotación y tráfico de menores es una causa que une a todos. “Con la explotación de los niños, no. Con el tráfico de fluidos, los niños, no. Con la vida de nuestra gente, no. Nunca, nunca, nunca”, concluyó con una emotiva declaración de rechazo a cualquier forma de abuso infantil.