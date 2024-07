Boric sobre Venezuela: “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”

El presidente chileno dijo que el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral es “difícil de creer” y pidió transparencia en las actas y en el proceso de conteo.

El presidente chileno Gabriel Boric fue una de las voces regionales más contundentes luego de que se conocieran los datos oficiales comunicados por el chavismo a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro por sobre el líder opositor Edmundo González.

“Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, dijo Boric en un comunicado difundido a través de su cuenta de X (ex Twitter). El jefe de estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE -ente controlado por el chavismo- que sorprendió al mundo al dar como ganador “irreversible” al dictador venezolano. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, agregó el presidente.

En el mismo tono, agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Más temprano, Boric también se había referido a la falta de transparencia en el conteo de votos en Venezuela: “La entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”.