Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama, a propósito de las elecciones en Venezuela y al triunfo de Nicolás Maduro en medio de fuertes acusaciones de fraude.

Granados consideró que era "muy ingenuo" pensar que el régimen chavista iba a irse del poder. "Las encuestas daban que ganaba la oposición por el 80%. No seamos ingenuos. Son 25 años de autoritarismo, dictadura, gente que murió en situaciones confusas y un país que está en ruinas. No lo iban a entregar así nomas. Lamentablemente estos regímenes no se van sin sangre, por las buenas no se iban a ir, no van a entregar el poder porque saben que van presos", dijo.

"Chávez la hizo muy bien. Los jefes militares lo apoyan porque participan de todos los negocios. Son aliados incondicionales", agregó el especialista.

Además, subrayó que para el gobierno argentino, Maduro "es el enemigo ideal, perfecto. ¿Qué te puede ir mal si tenés en frente a un energúmeno de esta naturaleza? Si te insulta es lo mejor que te puede pasar, una Venezuela chavista que se alió con Irán y con Cuba que le maneja los servicios de inteligencia".

Finalmente, tuvo algunas consideraciones a la visita de Javier Milei a la Rural, "estaban todos los que tenían que estar. Pidieron que bajen las retenciones y todo está más o menos bien. El Gobierno lo único que quiere es bajar la inflación al 2% mensual, el dólar está frenado y esto frena los precios también. Si se devalúa, se pulveriza el salario que un poco se está recuperando con las paritarias".