¿Cuál es el origen de la frase “el perro es el mejor amigo del hombre”?

Una desgarradora historia del siglo XIX en Estados Unidos ilustra cómo el vínculo entre un granjero y su perro condujo a un famoso juicio y a la tan comúnmente usada oración de los canes y sus dueños.

El perro es, tal vez, la única especie que ha acompañado al hombre tan estrechamente, en el vagabundeo de la especie humana, tan viajera, tan destructora y tan particular. Ellos son algo más que animales que ladran, corren, olfatean y orinan: se vuelven familia. Al igual que el hombre, se entristecen, calculan y tienen necesidades complejas, costumbres, esperanzas, temores y fantasías.

La relación entre ambas especies es, sin duda, un proceso de coevolución en el que las habilidades cognitivas y sociales de los perros se han ido adquiriendo como un subproducto de las mutaciones de su respuesta al estrés.

El origen de la frase “el perro es el mejor amigo del hombre”

La conocida frase “el perro es el mejor amigo del hombre” tiene su origen en una emotiva historia de lealtad y amistad que se remonta al siglo XIX en Estados Unidos. A pesar de su popularidad, que parece haberse gestado por el fuerte vínculo que los canes establecen con sus dueños, esta expresión encierra un relato profundamente conmovedor.

La historia comienza con Charles Burden, un granjero de Warrensburg, Missouri, y su fiel perro Old Drum, un black and tan coonhound. Durante años, Burden y Old Drum fueron inseparables, compartiendo tanto los buenos momentos como las dificultades propias de la vida rural. Sin embargo, una trágica noche del 28 de octubre de 1869, dicha unión se vio brutalmente interrumpida. Burden encontró a Old Drum muerto, con múltiples heridas de bala.

Convencido de que su vecino y cuñado Leonidas Hornsby era el responsable, debido a problemas anteriores con perros callejeros que atacaban sus ovejas, Burden decidió llevar el caso a los tribunales. El granjero pidió inicialmente 100 dólares por daños y perjuicios, aunque terminó solicitando 50 dólares cuando la primera cantidad no fue concedida.

El caso pasó por varios juicios. En su segundo intento, Burden obtuvo una compensación de 25 dólares, pero Hornsby apeló y logró anular el veredicto. Persistente en su búsqueda de justicia, Burden volvió a demandar a su cuñado. Finalmente, el 23 de septiembre de 1870, durante el último juicio, el abogado de Burden, George Graham Vest, pronunció un alegato que dejó una marca imborrable en la historia y que conmovió profundamente al jurado.

“Caballeros del jurado: El mejor amigo que un hombre pueda tener podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crio con amor y atenciones infinitas, puede demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro”.

El discurso emotivo y lleno de verdad de Vest llevó al jurado a fallar unánimemente a favor de Burden, otorgándole los 50 dólares solicitados por la pérdida de Old Drum. Hornsby apeló una vez más, pero el veredicto del tribunal inferior se mantuvo firme.

Actualmente, una estatua de Old Drum se erige frente al Tribunal de Warrensburg, con el texto de Vest grabado, inmortalizando así la frase “Tributo al perro” y consolidando la famosa expresión “el perro es el mejor amigo del hombre” en el imaginario popular.